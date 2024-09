Für diesen Apfelkuchen brauchst du keine Kuchenform

Heute backen wir einen französischen Klassiker – Leckerschmecker-Style! Denn unser Apfelkuchen aus der Pfanne orientiert sich zwar an einer französischen Tarte Tatin, ist dann aber doch ganz anders. Wie du diesen köstlichen Kuchen machst und wie er besonders lecker wird, erfährst du hier!

Apfelkuchen aus der Pfanne: Klassiker mal anders

Dieser Apfelkuchen aus der Pfanne gibt dir die volle Apfel-Ladung! Denn er punktet nicht nur mit saftigen, karamellisierten Fruchtstücken, sondern auch mit einem Apfel-Karamell und einem Teig auf Basis von Apfelmus. Das Beste aber ist, dass du nicht einmal eine Tarteform dafür brauchst. Und das, obwohl wir uns bei der Zubereitung an einer Tarte Tatin orientieren.

Die Tarte Tatin ist ein Klassiker der französischen Backkunst. Dabei handelt es sich um einen gestürzten Apfelkuchen, der also nach dem Backen umgedreht wird. Die Tarte ist nach den Schwestern Tatin aus Zentralfrankreich benannt, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Restaurant betrieben. Der Legende nach ließ eine von ihnen einen fertigen Apfelkuchen fallen. Um ihn noch zu retten, legte sie ihn kopfüber in die Form und buk ihn erneut. Er kam gut an und wird seitdem gern gebacken.

Wir wären aber nicht Leckerschmecker, wenn wir uns nicht einen besonderen Twist auf dieses klassische Rezept überlegen würden. Daher backen wir den Kuchen nicht, wie es sonst üblich ist, mit Mürbeteig, sondern mit einem Apfelmus-Hefeteig, in den wir noch Schokostreusel geben. Vorher karamellisieren wir Äpfel in einer ofenfesten Pfanne und löschen das Ganze mit Apfelsaft ab. Obendrauf kommt der Teig und schon wandert die Pfanne in den Ofen. Kurz darauf duftet es verführerisch und alle freuen sich auf ein Stück warmen Apfelkuchen aus der Pfanne. Kurz muss jedoch noch Geduld walten, denn der Kuchen muss vor dem Stürzen etwas abkühlen. Dann jedoch darf endlich genossen werden!

Apfelkuchen kommen in allen Varianten und Geschmacksrichtungen daher. Wir essen gerade gerne diesen norwegischen Apfelkuchen und den Apfel-Quark-Kuchen. Magst du Mandeln, schmeckt dir bestimmt der Florentiner Apfelkuchen.