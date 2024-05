Unter den heimischen Obstsorten sind Äpfel wohl die beliebteste. Das liegt sicherlich nicht nur daran, dass sie der perfekte gesunde Snack für zwischendurch sind, sondern auch an ihrer Vielseitigkeit: Sie können nicht nur püriert, glasiert und gebraten, sondern vor allem auch gebacken werden. Dieses Rezept für Apfelkuchen mit Pudding-Creme bietet eine leckere Möglichkeit dazu – nebst besonderem Blickfang.

Rezept für Apfelkuchen mit Pudding-Creme

Dieser Kuchen hat nicht nur den Vorzug, extrem lecker zu sein. Er gibt Hobbybäckern auch gleich noch einen Kniff für das Backen von Mürbeteig mit. Am besten gleich ausprobieren! Diese besondere Technik nennt sich Blindbacken: Du backst den Teig vor, indem du ihn in der Form ausbreitest und ein paar Mal mit der Gabel einstichst. Dann belegst du ihn mit Backpapier und streust rohe Hülsenfrüchte darauf, dass der Teig gut bedeckt ist. Nun geht’s ab in den Ofen.

Das Ergebnis: Der Rand geht auf, der Boden bleibt jedoch flach. Perfekt, wenn nun noch die Äpfel darauf Platz nehmen sollen.

