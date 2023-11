Es weihnachtet schon ein bisschen und daher haben wir einen klassischen Streuselkuchen mit Äpfeln mit einem der typischen Weihnachtsgewürze aufgepeppt: Zimt. Das Rezept für unseren Apfelkuchen mit Zimtstreuseln erinnert an Nachmittage bei Oma, an denen man ungeduldig darauf wartete, dass sie einen ihrer köstlichen Kuchen aus dem Ofen holt. Denn Apfelkuchen, den konnte Oma einfach am besten backen!

Weihnachtlicher Apfelkuchen mit Zimtstreuseln

Unser Apfelkuchen mit Zimtstreuseln vereint also die schönsten Kindheitserinnerungen mit einer Prise Adventsstimmung. Und ist Genuss pur: Auf einem knusprigen Boden nimmt eine Füllung aus süß-säuerlichen Äpfeln und fruchtigem Apfelmus Platz, die herrlich saftig schmeckt. Gekrönt wird das Gebäck mit feinen Zimtstreuseln, die noch einmal für extra Textur und Aroma sorgen.

Das Tolle an unserem Apfelkuchen mit Zimtstreuseln: Die Arbeit hält sich, wie so oft, in Grenzen. Nach gerade einmal 20 Minuten steht das gute Stück bereits im Ofen und verbreitet seinen verführerischen Duft. Oh, es riecht gut!

Schon gewusst, wie du Äpfel richtig erntest und lagerst? Falls du einen oder mehrere Apfelbäume im Garten hast, solltest du dich auf das Pflücken gut vorbereiten. Wir verraten dir, wie du richtig vorgehst.

Kaum ein anderer Kuchen sorgt für so viele Wohlfühlmomente wie Apfelkuchen. Daher möchten wir dir weitere Leckerbissen wie unseren gedeckten Apfelkuchen nicht vorenthalten. Oder soll es als Nächstes vielleicht doch ein saftiger Apfelkuchen mit Vanillepudding und Apfelchips sein? Du hast die süße Qual der Wahl. Aber bevor du dich entscheidest, startest du am besten mit unserem Apfelkuchen mit Zimtstreuseln. Viel Vergnügen!

Apfelkuchen mit Zimtstreuseln keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 2 EL Zucker

230 g Mehl

150 g (vegane) Butter zimmerwarm

1 Prise Salz

5 Äpfel

1 EL brauner Zucker

350 g Apfelmus Für die Streusel: 150 g Mehl

100 g (vegane) Butter

80 g Zucker

1 TL Zimt Anleitungen Siebe für den Kuchen sowohl Puderzucker als auch Mehl in eine Schüssel und gib danach Butter und Salz dazu. Verknete alles zu einem homogenen Teig.

Fette eine Springform ein und kleide sie mit dem Teig aus. Ziehe dabei einen Rand hoch.

Schäle die Äpfel oder wasche sie gründlich, schneide sie klein, entferne das Kerngehäuse und würfele das Fruchtfleisch. Gib Zucker und Apfelmus dazu, vermenge alles und verteile die Masse auf dem Kuchenboden.

Verknete die Zutaten für die Streusel und verteile diese auf den Äpfeln. Nun kann der Kuchen für 40 Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) in den Ofen. Das war's! Notizen Tipp: Für noch mehr Crunch kannst du Mandelstifte oder gehackte Walnüsse mit in die Apfelmasse mischen.

