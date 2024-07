Rolle als Erstes den Blätterteig aus. Mit einem Pizzaschneider schneidest du jetzt 6 Streifen à 2 cm Breite in den Teig. Am besten oben und unten jeweils einen und an der rechten Seite 4 Streifen. Stelle danach eine große Auflaufform auf den Bereich des Teiges, der unbeschnitten bleibt, und rolle mit einem Pizzaschneider um die Form herum, sodass du die passende Teiggröße für das anschließende Auslegen der Form hast.

Erhitze die Milch in einem Topf und gib das Puddingpulver und den Zucker hinzu. Verrühre alles gut mit einem Rührbesen. Nimm den Topf vom Herd und lass den Pudding etwas abkühlen. Hebe jetzt die Crème fraîche unter. Verteile dann die Puddingcreme auf dem Blätterteig in der Auflaufform. Streiche mit einem Löffel alles schön glatt, damit du eine gleichmäßige Oberfläche erhältst.

Halbiere 2 Äpfel und entferne ihr Kerngehäuse. Schneide beide Äpfel in gleich dicke Scheiben. Jetzt kannst du anfangen, die Apfel-Spalten in die Form zu legen. Fange am äußeren Rand an, die Spalten – einander überlappend – in die Puddingcreme zu drücken.