Apfelkuchen ohne Zucker: überzeugt mit natürlicher Süße

Apfelkuchen gehört zu den beliebtesten Kuchen in Deutschland. Es gibt unzählige Varianten und Rezepte, die alle lecker sind. Wir möchten mit dir heute eines unserer Lieblingsrezepte teilen: der Apfelkuchen ohne Zucker. Er ist eine etwas gesündere Variante des Apfelkuchens und perfekt für alle, die auf raffinierten Zucker verzichten möchten.

Einfaches Rezept für Apfelkuchen ohne Zucker

Anstelle von raffiniertem Zucker setzen wir bei diesem Kuchen auf die natürliche Süße von Datteln. Für den Teig benötigst du zusätzlich noch Mehl, Eier, Butter, Milch und Backpulver. Zum Verfeinern verwenden wir eine Prise Zimt.

Im Mittelpunkt stehen bei unserem Apfelkuchen ohne Zucker aber die Äpfel. Gala, Braeburn oder Granny Smith – jede Sorte bringt ihre eigene Geschmacksnote ein. Wähle die Äpfel, die du am liebsten isst oder mische verschiedene Apfelsorten für eine ausgefallene Aromavielfalt.

Die Früchte werden geschält, halbiert und auf den Teig gelegt. Nach dem Backen sinken sie leicht in den Kuchen ein und geben ein schönes Bild ab. Zudem verzichtet der Kuchen auf ablenkendes Beiwerk wie Butterstreusel, Mandeln oder Puderzucker.

Dieses Rezept zeigt, wie einfach es ist, ohne den üblichen Haushaltszucker eine tolle Süße zu kreieren – ideal für alle, die auf ihren Zuckerkonsum achten oder einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen.

Ob als süßer Abschluss eines gelungenen Menüs oder als Highlight zum Wochenendkaffee – dieser Apfelkuchen ist eine Sünde wert, die keine ist.

Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht eine Vielzahl von Apfelkuchenrezepten in unserem Repertoire hätten. Allen voran der Apfelkuchen mit Blätterteig, der mit seinem ungewöhnlichen Aussehen alle Blicke auf sich zieht. Aber auch der Apfelkuchen vom Blech und holländischer Apfelkuchen machen ordentlich was her und schmecken einfach sagenhaft gut.