Apfelküchlein wie von Oma: ein Stück Kindheit zum Vernaschen

Manche Gerichte sind für immer mit bestimmten Menschen verbunden und schmecken auch nur dann exakt so, wenn diese Person sie für dich zubereitet. Selbst wenn du das Rezept kennst, gelingt es dir nie so wie dem geliebten Menschen. Bei mir sind das Apfelküchlein – in Teig frittierte, knusprige Apfelscheiben, die meine Oma mir und meinen Cousinen stets mit viel Liebe in ihrer kleinen Küche gebacken hat. Noch heute habe ich, wenn ich an die Küchle denke, direkt den süßen Geschmack meiner Kindheit im Mund und möchte daher gerne das Rezept mit dir teilen. Komm, lass uns Apfelküchle backen!

Apfelküchlein – knusprig, fruchtig, lecker

Es kommt mir vor, als wäre es gestern, dass ich mit meinen Cousinen bei meiner Oma in der Küche auf der Eckbank saß und wir unter lautem Schnattern und Kichern darauf gewartet haben, bis die goldgelben, dampfenden Apfelküchle vor uns auf dem Teller landeten. Und meiner Oma dabei zugesehen haben, wie sie gefühlt kiloweise Äpfel gewaschen und entkernt hat, bevor sie sie in dicke Scheiben geschnitten und dann sorgfältig einen Teig angerührt hat, in dem das Obst gewendet wurde.

Hat sie das Öl in den Topf gegeben und mit ihrem Holzkochlöffel getestet, ob das Fett bereit zum Frittieren war, war die Freude noch größer, wussten wir doch, es geht gleich los. Und dann wanderten die in Teig gewendeten Apfelscheiben in das heiße Öl und wurden zu köstlichen kleinen Fladen frittiert, von denen man gar nicht genug bekommen konnte.

Serviert wurden die Apfelküchlein mit Zimt und Zucker und immer zusammen mit einer Gemüsesuppe. Diese schmeckt ebenfalls nur bei meiner Oma exakt so, wie ich sie kenne, bei niemand anderem. Aber das ist ein anderes Rezept. Zu den Apfelküchlein, vor allem, wenn sie als Nachtisch auf den Tisch kommen, kann ich mir übrigens auch Vanilleeis oder Vanillesoße gut vorstellen.

Und wann backst du die Apfelküchlein meiner Oma nach? Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß dabei und lass‘ sie dir schmecken!