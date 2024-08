Erfrischender Appletini für deinen Feierabend: geschüttelt, nicht gerührt

Feierabend, Cocktail mixen, Füße hoch: So beenden wir doch gern einen langen Tag. Einen Appletini genießen wir am liebsten auf dem Sofa bei einem guten Film, der genauso kultig ist, wie das Getränk selbst. Wegen seines fruchtigen und erfrischenden Geschmacks passt der schicke Cocktail aber auch perfekt in den Sommernachmittag im Garten.

Appletini: ein Kind der 90er

Die 90er Jahre sind Kult: Die Mode, die Musik und die Filme scheinen für immer und ewig den Maßstab für Coolness gesetzt zu haben. Pulp Fiction, Leon der Profi und Fight Club verkörpern die lässige Abgeklärtheit dieses Jahrzehnts meiner bescheidenen Ansicht nach besonders gut. Unter den Getränken ist es der Appletini, der untrennbar mit den diesem kultigen Jahrzehnt verbunden ist.

Damals kamen zahlreiche Drinks in Mode, die das Wort Martini im Namen trugen. Deshalb wird unser Cocktail auch Apple Martini genannt. Dabei hat diese Kreation kaum etwas damit zu tun. Das ist uns aber schnuppe: Der Cocktail ist unwiderstehlich fruchtig und perfekt, um damit abends nach Feierabend die Beine hochzulegen oder das Wochenende einzuleiten.

Der Appletini besteht aus Wodka, Apfellikör und Triple Sec, einem Orangenlikör. Für die frische Säure im Geschmack sorgt Limettensaft. Diese Zutaten füllst du in einen Cocktail-Shaker mit Eiswürfeln und schüttelst kräftig. Denn seit James Bond wissen wir: geschüttelt, nicht gerührt! Den Cocktail füllst du in Martinigläser und dekorierst diese mit dünnen Scheiben eines grünen Apfels der Sorte Granny Smith. Fertig!

Eine exotische Variante ist der Pornstar Martini mit Passionsfrüchten und Vanillesirup. Ein perfekter Sommer-Cocktail ist der Limoncello-Spritz! Es muss nicht immer Alkohol sein: Das beweist unser erfrischender Ipanema.