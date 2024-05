Pornstar Martini: So mixt du den exotischen Trendcocktail

Das erste Mal habe ich eine Pornstar Martini getrunken, als ich in den Niederlanden war. Die Strände Hollands sind gespickt mit gemütlichen Beach Bars, die ausgefallene Speisen und hochwertige Drinks servieren. Fast jedes Jahr zieht es mich einmal an die Küste zwischen Zandvoort und Den Haag, und sowohl tagsüber als auch abends statte ich den Restaurants direkt am Wasser einen Besuch ab. Während mir die raue Nordseeluft um die Nase blies, nippte ich am Cocktail im Martiniglas – und fühlte mich dank des exotischen Geschmacks plötzlich wie an einem karibischen Strand. Seither gehört der Pornstar Martini zu meinen Lieblingsdrinks, den ich mir ab und zu auch zu Hause mixe.

Rezept für Pornstar Martini: Sommercocktail mit Passionsfrucht

Der Pornstar Martini feiert aktuell ein großes Comeback. Ja richtig, der Drink ist nicht neu, sondern hat schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. Warum Fans ihn so lieben? Er schmeckt cremig, exotisch, fruchtig, süß und sauer zugleich. Serviert wird er im Martiniglas, sein luftiger Schaum lässt Herzen höher schlagen.

Was ist drin im Pornstar Martini? Neben aromatischen Vanille-Wodka benötigt man zum Mixen süßen Vanillesirup und Limettensaft, außerdem das Fruchtfleisch mehrerer Passionsfrüchte. Diese Zutaten kommen zusammen mit Eiswürfeln in einen Mixer und werden kräftig geschüttelt, damit sie schön kalt werden und sich der fluffige Schaum bildet.

Seihe den Drink anschließend in ein Glas ab und garniere ihn mit einer halben Passionsfrucht. Sie liegt schwebend auf dem Schaumkrönchen. Der Clou: Zum Pornstar Martini reicht man einen Schluck Champagner, serviert in einem Shotglas. Möchtest du den Cocktail authentisch genießen, hältst du dich an dieses besondere Detail. Das Getränk schmeckt aber auch solo fantastisch.

Den Cocktail mit dem anzüglichen Namen haben wir übrigens einem britischen Barkeeper, Douglas Ankrah, zu verdanken. Er entwickelte ihn Ende der 1990er Jahre. Mittlerweile ist das Getränk Kult und erfreut sich aktuell wieder einer großen Fangemeinde.

Probiere weitere Cocktailklassiker und entdecke dank zahlreicher Rezepte hier bei Leckerschmecker die bunte Welt der internationalen Barszene. Hast du schon einmal einen Gimlet getrunken? Der Gin Basil Smash und der Clover Club reihen sich ebenfalls in die Riege beliebter Traditionsdrinks ein. Cheers!