Gin Basil Smash: Dieser Cocktail-Klassiker kommt nie aus der Mode

Unter den Cocktails zählt der Gin Basil Smash längst zu den Klassikern. Dabei gibt es den erfrischenden Drink auf Gin-Basis erst seit knapp anderthalb Jahrzehnten. Erfunden wurde er 2008 in einer Hamburger Bar. Von dort aus verbreitete sich der Cocktail in die ganze Welt. Ob die Geschichte genau so stimmt, ist eine Sache, Fakt ist aber: Der Gin Basil Smash ist der perfekte Drink für laue Frühlingsabende.

Erfrischender Drink mit Gin und Basilikum: Gin Basil Smash

Der Gin Basil Smash schmeckt erfrischend und begeistert mit einer leuchtend grünen Farbe, die Assoziationen an sprießendes Frühlingsgrün weckt. Zubereitet wird er auf Basis von Gin, frischen Basilikumblättern, Zuckersirup und Zitronensaft. Gerade weil er auf bunte Cocktailschirmchen und exotische Früchte verzichtet und eher unaufgeregt daherkommt, ist der Gin-Cocktail so beliebt.

Das Basilikum ist im Gin Basil Smash aber nicht nur für die Farbe verantwortlich, sondern sorgt auch für eine würzige Note. Der Zitronensaft schenkt dem Drink die Frische.

Die ersten warmen Frühlingsabende lassen sich mit einem leichten Cocktail besonders gut ausklingen und der Gin Basil Smash der ideale Drink dafür. Du brauchst nicht viele Zutaten und die Zubereitung ist alles andere als kompliziert.

Da der Cocktail am besten gelingt, wenn du ihn in einem Shaker zubereitest und durch ein Barsieb in das Glas füllst. Daher ist es von Vorteil, wenn du das entsprechende Bar-Equipment zu Hause hast. Du kannst aber auch improvisieren, indem du den Basilikum mit einem Holzlöffel zerdrückst und das Getränk zum Shaken in eine verschließbare Flasche mit größerer Öffnung füllst. Auf den hausgemachten Genuss eines Gin Basil Smash sollte schließlich niemand verzichten müssen. Übrigens auch dann nicht, wenn du keinen Alkohol trinkst. Mit einem alkoholfreien Gin gelingt und schmeckt der Drink genauso gut.

