Der Klassiker unter den Gin-Cocktails: der Gimlet

Gin ist ein beliebter Wacholderschnaps, der pur getrunken wird, aber auch in vielen Cocktails eine Rolle spielt. In den letzten Jahren hat der aromatische Schnaps einen regelrechten Boom erlebt und es gibt ihn in vielen verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen. Und auch die klassischen Cocktails erleben gerade ein ordentliches Revival, allen voran der Gimlet.

Das klassische Rezept für Gimlet

Gin hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert in Holland und wird aus Getreide und Wacholderbeeren hergestellt. Er ist in vielen Geschmacksrichtungen erhältlich. Der bekannteste Gin ist wohl der „London Dry Gin“. Seine Besonderheit ist der charakteristische, trockene Geschmack nach Wacholder, den Liebhaber am Gin so lieben.

Auch für den Gimlet verwenden wir einen Dry Gin. Hinzu kommen Eiswürfel und Lime Juice Cordial sowie Limetten. Alle Zutaten werden in ein Glas gegeben und umgerührt. Einfacher geht es kaum, oder? Das Ergebnis ist ein zeitloser Cocktail voller Eleganz, mit dem man besondere Momente feiern oder einfach den Feierabend genießen kann.

Die Geschichte des Gimlets ist höchst interessant. Die Mischung aus Gin und Limettensaft war ursprünglich ein Mittel der britischen Marine, um Skorbut vorzubeugen. Skorbut war nämlich damals eine ziemlich weit verbreitete Krankheit unter Seefahrern. Es handelt sich dabei um eine Vitaminmangelkrankheit und sie tritt bei Menschen, denen über einen längeren Zeitraum Vitamin C in der Nahrung fehlt.

Heute genießt man den Gimlet nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, sondern wegen seines erfrischenden und ausgeglichenen Geschmacks. Vielleicht wird er ja zu deinem neuen Lieblingsdrink des Sommers?

Auch wir bei Leckerschmecker trinken gerne Gin und möchten dir weitere Cocktail-Rezepte mit dem aromatischen Schnaps vorstellen. Ein absoluter Klassiker ist der bittersüße Negroni. Erfrischend und perfekt für Frühling und Sommer sind der Gin Gin Mule sowie der Frozen Gin Tonic. Der Gin Basil Smash ist einer dieser Klassiker, die nie aus der Mode kommen.