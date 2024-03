Cocktailgenuss: Frozen Gin Tonic – ein Muss für alle Gin-Tonic-Fans

Es wird Frühling! Und so langsam können wir uns auch vorstellen, wieder draußen zu sitzen und einen leckeren Cocktail zu schlürfen. Für die ersten warmen Samstagnachmittage lieben wir diesen Frozen Gin Tonic, der einen beliebten Klassiker in eine boozy Abkühlung verwandelt.

Rezept für Frozen Gin Tonic

Während die Kleinen endlich wieder draußen ein leckeres Eis genießen, gibt’s für die Großen ein Glas Frozen Gin Tonic. Der erinnert in Sachen Konsistenz an einen Slushi, ein süßes und quietschbuntes Eisgetränk. Zum Glück ist der Drink aber weniger zuckrig. Für uns darf neben Sonnencreme und Kappe an diesen ersten schönen Frühlingstagen – den schönsten im ganzen Jahr – ein Glas Frozen Gin Tonic nicht fehlen.

Für den Frozen Gin Tonic haben wir das klassische Gin-and-Tonic-Rezept ein wenig abgewandelt. Hinein kommt neben den zwei Namensgebern, Gin und Tonic, auch etwas Zuckersirup. Den bekommst du im gut sortierten Supermarkt, oft sogar von verschiedenen Herstellern. Außerdem verfeinert wir den eisigen Cocktail mit Limettensaft und Gurke. Dadurch schmeckt er extra frisch und macht sich super als Abkühlung, wenn die frühlingshafte Nachmittagssonne vom Himmel scheint.

Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, nippen wir gern weiter am Frozen Gin Tonic, denn auch an noch wärmeren Tagen schmeckt uns dieser Slushi für Erwachsene.

Hier bei Leckerschmecker leben wir die Kultur des gepflegten Daydrinkings – natürlich immer in Maßen und niemals in Massen. Deshalb stellen wir dir gern ein paar unserer Lieblingsgetränke vor. Nicht nur mit dem Frozen Gin Tonic, sondern auch mit dem Kirsch-Hugo, ebenfalls eine Abwandlung eines beliebten Drinks, läuten wir den Frühling ein. Selbst morgens darf’s manchmal ein Gläschen sein, wenn die Lieben zum Wochenend-Brunch vorbeikommen. Dann servieren wir ihnen einen Morning Mule. Falls dir Gin besonders gut schmeckt, solltest du dir den Gin Gin Mule nicht entgehen lassen. Klicke und probiere dich auch durch unsere vielen weiteren Cocktail-Ideen. Cheers!