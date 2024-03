Morning Mule: ein Cocktail zum Frühstück

Zum Frühstück mit einem alkoholischen Cocktail anzustoßen, ist weitaus gewöhnlicher, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Boozy Brunch heißt der Trend, bei dem man sich am späten Vormittag mit Freunden zu einem ausgiebigen Brunch trifft und bei dem gern mit dem einen oder anderen Drink angestoßen werden darf. In den USA ist das „beschwipste Frühstück“, was Boozy Bruch übersetzt bedeutet, schon lange ein Trend, der auch hier immer beliebter wird. Möchtest du zum Frühstück ebenfalls einen Cocktail genießen, kommt hier mit dem Morning Mule der perfekte Drink für dich.

Morning Mule: Frühstücks-Cocktail mit Wodka und Orange

Der Morning Mule ist ein erfrischender Cocktail auf Basis von Orangensaft, Limette und Ingwer. Vorbild für diese Kreation ist der klassische Moscow Mule, für den bis auf den Orangensaft die gleichen Zutaten verwendet werden. Durch die Kombination von Orange und scharfem Ingwer erhält die Frühstücksvariante einen fruchtigen und zugleich würzigen Geschmack und erinnert somit an einen scharfen Ingwer-Shot.

Für die Zubereitung des Morning Mule brauchst du gerade einmal fünf Minuten. Möchtest du mehr als zwei Gläser des Cocktails zubereiten, kannst du gleich eine Karaffe des Drinks vorbereiten. Du musst nur entsprechend der Größe der Karaffe die Zutatenmengen anpassen. Noch fruchtiger wird der Morning Mule übrigens, wenn du frisch gepressten Orangensaft verwendest. Wünschst du eine Variante des Cocktails ohne Alkohol? Kein Problem, verwende einfach einen alkoholfreien Wodka. Du wirst geschmacklich keinen Unterschied merken.

Wer sich am Morgen zum Frühstück schon einen Cocktail gönnen möchte, braucht dafür eine gute Grundlage. Bei Leckerschmecker findest du deshalb eine große Auswahl an deftigen Frühstücksgerichten. Eine reichhaltige Basis bekommst du zum Beispiel mit einem traditionellen English Breakfast. Eier Benedict verwandeln dein Frühstück ebenfalls in ein besonderes Event, da man sich dieses Gericht schließlich nicht jeden Tag gönnt. Pfannkuchen wie diese Zitronen-Ricotta-Pancakes gehören auch nicht zur täglichen Frühstücksauswahl und ergänzen sich deshalb perfekt mit einem Morning Mule.