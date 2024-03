Gin Gin Mule: erfrischender Cocktail für jede Jahreszeit

Stell dir vor, wie du an einem sonnigen Nachmittag im Freien sitzt und ein Glas Gin Gin Mule in deiner Hand hältst. Beim Schlürfen dieses Cocktails kannst du deinen Problemen ade sagen und dich ganz dem Augenblick hingeben. Jeder erfrischende Schluck ist wie eine kleine Flucht aus dem Alltag.

Gin Gin Mule: Klassiker mit frischer Note

Der Gin Gin Mule wurde von Audrey Saunders, einer Barkeeperin aus New York, erfunden und hat sich rasch zu einem modernen Klassiker gemausert. Auch bekannt als Ginger Gin Mule oder einfach nur Gin Mule ist der frische Cocktail eine Variation des klassischen Moscow Mule.

In den letzten Jahren wurde der Gin Gin Mule immer beliebter und ist heute auf vielen Cocktailkarten in Bars und Restaurants weltweit zu finden. Der Name erinnert ein wenig an das italienische Prosit „Cin-Cin“ und damit an die Leichtigkeit und die Lebensart Italiens.

Die Basis des Drinks bildet ein hochwertiger Gin. Dabei spielt es keine Rolle, ob die einen klassischen London Dry Gin oder eine florale Variante wählst. Die Zugabe von Minze ist beim Gin Gin Mule nicht zu unterschätzen, denn sie verleiht dem Cocktail zusammen mit dem Ingwerbier eine besondere Note.

Mit diesem Drink liegst du immer richtig – egal, ob an lauen Sommerabenden oder als erfrischender Genuss nach einem langen Tag. Kreiere noch heute deine ganz eigene Version des modernen Cocktail-Klassikers und verwandle dein Zuhause in die lebhafteste Bar der Stadt.

