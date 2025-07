Aprikosen-Mandel-Kuchen: Sommer auf dem Kuchenteller

Im Sommer hat das Steinobst seinen großen Auftritt. Ganz gleich, ob Kirschen, Nektarinen oder Pfirsiche, überall lachen uns gerade Kuchen, Torten, Eis- oder Dessertkreationen, die aus den Früchten zubereitet werden, an. Ein Obst, das oft ein wenig im Schatten steht, aber mindestens genauso viel Ruhm verdient hat, ist die Aprikose. Und um die dreht sich heute mal alles beim Backen dieses leckeren Aprikosen-Mandel-Kuchens.

Schnell gebacken: Aprikosen-Mandel-Kuchen

Eine leicht pelzige Haut, ein harter Stein im Inneren und ein süßer Geschmack – so lassen sich Aprikosen wohl besonders treffend beschreiben. Ein wenig erinnern sie an Pfirsiche und Nektarinen, schmecken aber insgesamt weniger saftig, was sie perfekt zum Backen von Kuchen und Torten macht. Wir nutzen die Gelegenheit und bereiten aus der Frucht, die nur bis August Saison hat, einen süßen Aprikosen-Mandel-Kuchen zu.

Basis des Kuchens ist ein einfacher Rührteig aus den typischen Zutaten Zucker, Butter, Mehl, Backpulver, Salz, Vanillezucker und Eiern. Für etwas mehr Saftigkeit kommt außerdem etwas Naturjoghurt dazu.

Die Aprikosen werden entsteint und in Viertel geschnitten. Wenn der Teig fertig und in der Springform verteilt ist, kommen die Aprikosenstücke einfach obendrauf. Drücke sie leicht an und streue dann die gehobelten Mandeln obendrüber. Die bringen nicht nur eine nussige Note ins Spiel und harmonieren perfekt mit den Früchten, sondern verleihen dem Kuchen auch eine knackige Schicht. Mit etwas Zucker darübergestreut wird es übrigens noch besser.

Jetzt muss der Kuchen nur noch im vorgeheizten Ofen backen und anschließend abkühlen, bevor du dir dein erstes Stückchen davon verdient hast. Probiere ihn unbedingt mit einem Klecks Sahne für das perfekte Kuchenglück.

Du kannst von süßen Aprikosen nicht genug bekommen? Wir auch nicht. Deshalb kommen hier für dich unsere anderen liebsten Kuchen mit dem Sommerobst. Backe auch einen Aprikosen-Streuselkuchen oder einen Aprikosen-Schmandkuchen. Für den schnellen Genuss ist ein Aprikosen-Crumble bestens geeignet.

Aprikosen-Mandel-Kuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Springform, Durchmesser 24 – 26 cm Zutaten 1x 2x 3x 125 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

500 g frische Aprikosen

100 g Zucker plus 1 EL mehr

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier Größe M

200 g Mehl Typ 405

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Naturjoghurt

80 g gehobelte Mandeln Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Springform mit etwas Butter ein.

Halbiere die Aprikosen, entferne die Kerne und schneide die Hälften in Viertel.

Schlage Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel zu einer cremigen Masse.

Gib die Eier einzeln dazu und rühre sie gründlich unter.

Vermische Mehl, Backpulver und Salz miteinander und rühre es unter die Butter-Ei-Mischung.

Rühre den Joghurt unter die Mischung, bis ein glatter Teig entsteht.

Fülle den Teig in die vorbereitete Springform und verteile die Aprikosenstücke gleichmäßig darauf. Drücke sie leicht in den Teig.

Streue die gehobelten Mandeln über die Oberfläche und bestreue sie mit dem zusätzlichen EL Zucker.

Backe den Kuchen auf mittlerer Schiene ca. 40 Minuten, bis er goldbraun ist. Mach kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen nach dem Backen etwas abkühlen und nimm ihn dann aus der Form.

