Aprikosen-Schokoladenkuchen: schöne Spätsommer-Schlemmerei

Aprikosen und Schokolade gehören zusammen wie Butter und Brot. Deshalb nutze die letzten Aprikosen der Saison für diesen herrlichen Aprikosen-Schokoladenkuchen! Doch auch mit Exemplaren aus der Dose wird dieser Kuchen herrlich saftig. Und nicht nur der Geschmack wird dich begeistern, auch mit seinem Aussehen verdreht dir dieser Kuchen den Kopf.

Aprikosen-Schokoladenkuchen: zeitlos lecker

Halbierte Aprikosen, die du sanft in den Schokoladenteig drückst, sorgen dafür, dass jedes Stück Aprikosen-Schokoladenkuchen eine fruchtige Überraschung bietet. Die Frucht bleibt teilweise sichtbar, was den Kuchen auch optisch sehr ansprechend macht. Nach 40 bis 45 Minuten im Ofen ist der Kuchen fertig und der Duft, der dabei durch die Küche zieht, ist einfach himmlisch.

Haben Aprikosen im September überhaupt noch Saison? Die Antwort lautet: gerade so. Die Hauptsaison für frische Aprikosen in Mitteleuropa liegt zwischen Juni und August bis etwas in den September hinein. Das bedeutet, du kannst mit etwas Glück noch die letzten reifen Früchte des Sommers ergattern, um deinen Aprikosen-Schokoladenkuchen zu zaubern. Aber keine Sorge, wenn du keine frischen Aprikosen mehr findest – eingelegte Aprikosen aus der Dose sind ein super Ersatz.

Sie sind bereits entkernt und halbiert, was die Zubereitung noch einfacher macht. Wichtig ist, dass du sie gut abtropfen lässt, damit der Kuchen nicht zu feucht wird. Ob du ihn mit frischen Früchten aus dem Spätsommer oder mit eingelegten Aprikosen zubereitest – der Aprikosen-Schokoladenkuchen ist ein Allrounder. Er passt hervorragend zu einer Tasse Kaffee am Nachmittag, als Dessert nach einem leichten Essen oder auch einfach zwischendurch als süße Belohnung.

