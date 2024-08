Dieser Kuchen besteht aus Zucchini!

Schokoladenkuchen ist ein echtes Vergnügen, vorausgesetzt er ist schön saftig. Leider neigt er oft dazu, trocken zu werden. Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an! Unser Zucchinikuchen mit Schokolade wird deine Backkünste auf ein ganz neues Niveau bringen.

Saftig, saftiger, Zucchinikuchen – so einfach backst du ihn zu Hause nach

Ich gebe es zu: Bis vor Kurzem habe ich auch eher weggehört, wenn jemand die Worte Zucchini und Kuchen in einem Satz gesagt hat. Zu lebhaft sind die Erinnerungen an Kindergeburtstage, bei denen irgendein Elternteil der Meinung war, man könne den Kindern mehr Gemüse geben, wenn man es zu trockenen, ungewürzten Muffins verbackt. Zu sehr in meine Zunge gebrannt hat sich der Geschmack von geschmacklosen Vollkorngebäcken, in denen halb rohe, grobe Zucchinistücke steckten… Bis ich von dieser Erinnerung erlöst wurde. Ein Besuch hatte Kuchen mitgebracht, Zucchinikuchen, wie sie stolz verkündete. Ich war kritisch, nahm dann aber doch einen Bissen – und dann noch einen. Dieser Kuchen war nicht wie die Muffins meiner Kindheit. Er war schokoladig, saftig, einfach köstlich.

Mit der Zeit habe ich gelernt: Deftige Zucchini-Muffins können ziemlich gut schmecken. Wir bei Leckerschmecker schwören zum Beispiel auf diese herzhaften Rosmarin-Zucchini-Muffins. Die schmecken auch Kindern!

Dass dieses Gemüse, das ich nur deftig zubereitet kannte, zu einem süßen Kuchen passt, konnte ich erst nicht glauben. Allerdings ist Gemüse in Kuchen auch keine Seltenheit, schließlich lieben wir alle Carrot Cake oder Pumpkin Pie. Zucchini in einen schokoladigen Kuchen zu verbacken, ist fast das Beste, was ihr passieren kann. Tatsächlich kommt sie weder optisch noch geschmacklich im Zucchinikuchen durch. Sie gibt dem Kuchen vielmehr etwas, nach dem du die die Finger lecken wirst: Der Kuchen wird durch das Gemüse richtig saftig.

Wichtig ist dafür, dass du die Zucchini fein reibst und danach abtropfen lässt, sonst kann der Kuchen zu feucht werden. Am Besten legst du sie dafür in die Mitte eines sauberen Geschirrtuchs und drehst dieses fest ein, bis du den Saft herauspressen kannst. Tue dies, bis kein Saft mehr rauskommt. Danach kannst du die Zucchini weiterberarbeiten. Nach dem Backen hält sich der Zucchinikuchen im Kühlschrank etwa 5 Tage. Aber glaub mir, so lange wird er nicht überleben. Also schnapp dir eine Zucchini und los geht’s!