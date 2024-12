Diese italienischen Airfryer-Reisbällchen sind mit Käse und Pilzen gefüllt

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides. Schwitze die Zutaten in Öl oder Butter an.

Gib den Reis zur Zwiebel und zum Knoblauch und schwitze ihn eine Minute an.

Reibe derweil den Parmesan und schneide den Mozzarella in 6 Würfel.

Putze die Pilze und schneide sie klein. Brate sie in Öl oder Butter und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Forme aus dem Reis 6 Bällchen. Drücke jedes Bällchen flach, platziere einen Mozzarellawürfel und etwas Pilzmischung in der Mitte und forme danach wieder Bällchen daraus, die die Füllung vollständig umschließen.

