Arayes: mit Hackfleisch gefülltes, saftiges Pitabrot vom Grill

Arayes kennst du vielleicht von deinem Lieblings-Libanesen um die Ecke oder sogar von einer Reise nach Fernost. Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dieses leckere Streetfood aus Vorderasien zuzubereiten. Nicht nur auf deiner nächsten Grillparty werden die gefüllten Pitabrote mit Hackfleisch und allerlei Gewürzen für Begeisterung sorgen. Auch im Alltag kannst du die praktischen und handlichen Brote super integrieren und als Snack für die Arbeit mitnehmen. Deinem Kind in der Schule schmecken sie als Pausenbrot sicher ebenfalls.

Arayes: saftig und aromatisch

Du siehst, es führt kein Weg um die saftigen Arayes herum. Du musst nicht immer den Grill dafür anschmeißen, auch eine Pfanne tut es. Doch für eine Grillparty eignen sie sich hervorragend, weil du sie ganz einfach zu Hause zubereiten und ohne viel Aufwand zum Ort des Geschehens transportieren kannst. Dort angekommen, legst du sie nur noch auf den Grill. So werden sie wunderbar knusprig! Herrlich saftig und aromatisch sind Arayes sowieso.

Traditionell verwendet man für Arayes Lammfleisch, du kannst aber auch Rindfleisch verwenden. Auch veganes Hackfleisch eignet sich ausgezeichnet, wenn du eine Version für vegetarische und vegane Gäste zubereiten willst. Käse ist in der Regel kein Bestandteil des gefüllten Pitabrots, aber Regeln sind bekanntermaßen dazu da, um gebrochen zu werden. Wenn du daher beim Hineinbeißen in den frisch gegrillten Arayes leckere Käsefäden ziehen willst, dann füge dem Rezept geriebenen Käse hinzu.

Das Pitabrot bekommst du in so gut wie jedem Supermarkt. Die herrlich weichen, kleinen Fladenbrote aus Hefeteig sind rund und passen super in die Hand. Du kannst sie mit allem Möglichen befüllen, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Wie wäre es mit einem Salat mit Mozzarella und Oliven? Traumhaft. Auch Feta, Frischkäse und alle möglichen Sorten Gemüse passen wunderbar.

Du kannst Pitabrot auch ganz einfach selber machen. Wie das geht, erklären wir dir im Rezept für Shakshuka, einem Pfannengericht mit Tomatensoße, Eiern und Feta. Im Rezept für Sabich, ein israelisches Streetfood, füllen wir das Pitabrot unter anderem mit Kichererbsen und einer Sesampaste. Was immer gut zu allem schmeckt: unser Zaziki!