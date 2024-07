Arroz de Pato: Erlebe den vollen Geschmack Portugals

In den ersten Bundesländern beginnen bereits die Sommerferien. Doch nicht jeder kann es sich leisten, weit weg in den Urlaub zu fliegen. Um sich dennoch etwas Urlaubsfeeling nach Hause zu holen, helfen Gerichte aus anderen Ländern. Wir reisen heute mit dir nach Portugal und essen Arroz de Pato, eine portugiesische Reispfanne mit Ente und Chorizo.

Arroz de Pato: portugiesische Reispfanne mit Ente und Chorizo

Arroz de Pato stammt aus der traditionellen portugiesischen Küche und hat sich über die Jahre zu einem beliebten Gericht entwickelt. Besonders in der Region um Coimbra ist dieses Gericht fest verankert. Es vereint die herzhaften Aromen von Ente mit dem milden Geschmack von Reises und den intensiven Noten verschiedener Gewürze. Das macht es zu einem Gericht, das sowohl an Festtagen als auch im Alltag begeistert.

Die Zubereitung von Arroz de Pato ist etwas aufwendiger, aber es lohnt sich auf alle Fälle.

Das Ergebnis ist ein unglaublich aromatisches Gericht, das deine Gäste beeindrucken und dir selbst großen Genuss bereiten wird.

Die Reispfanne ist ideal, um sich an einen fernen Ort zu träumen und das portugiesische Lebensgefühl in die eignen vier Wände zu holen. Stell dir nur einmal vor, wie du Arroz de Pato abends auf dem Balkon oder in deinem Garten genießt, dazu ein Glas Rotwein trinkst und die Sonne langsam untergeht. Ach, herrlich!

Bereite den portugiesischen Entenreis selbst zu. Die saftige Ente, der perfekt gewürzte Reis und ein Hauch von Orange machen dieses Gericht zu einem unvergesslichen Erlebnis.

