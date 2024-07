So hast du Bolognese mit Nudeln noch nie gegessen: asiatische Rezept-Idee

Kennst du die sogenannte Fusion Kitchen? Bei dieser besonderen Küche kombiniert man traditionelle Einflüsse und Zutaten unterschiedlicher Länder miteinander und entwickelt daraus vollkommen neue Gerichte. Unsere asiatische Bolognese ist ein leckeres Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann.

Rezept für asiatische Bolognese: So lecker ist Fusionsküche

Unsere asiatische Bolognese vereint das Beste vom asiatischen Kontinent mit einem echten italienischen Klassiker. Mit einer traditionellen Bolognesesoße hat das Ergebnis zwar nicht mehr viel gemein, aber wie sagt man doch so schön? Hauptsache, es schmeckt. Und das tut es definitiv, dieses ganz besondere Gericht.

Genau wie beim Original nutzen wir für die asiatische Bolognese Hackfleisch. Dieses kannst du natürlich auch in einer veganen Variante besorgen, dann ist dein Essen am Ende vollkommen tierfrei. Denn alle weiteren Zutaten sind sowieso schon rein pflanzlich. Nach dem Fleisch hören die Gemeinsamkeiten allerdings schon auf. Während eine klassische Bolo mit Tomatensoße gekocht wird, handelt es sich bei diesem Rezept um eine cremige Curry-Kokos-Soße.

In der Soße für unsere asiatische Bolognese ist aber nicht nur Hackfleisch zu finden. Auch etwas Gemüse in Form von in Streifen geschnittener Paprika und Karotte darf nicht fehlen. Gehackter Ingwer, Zwiebel und Knoblauch veredeln das Gericht mit ordentlich Aroma. Abgeschmeckt wird mit Sojasoße und Limettensaft.

Die asiatische Bolognese wird selbstverständlich nicht mit italienischen Nudeln serviert, sondern beispielsweise mit Mie- oder Reisbandnudeln. Wenn du möchtest, streue noch etwas gehackten Koriander darüber, bevor du die Teller auf den Tisch stellst. Und dann darf geschlemmt werden!

Hast du Lust auf das Original, zeigen wir dir, wie du Ragú alla Bolognese kochst. Anders als hierzulande üblich, isst man die fleischige Soße in Italien übrigens nicht zu Spaghetti, sondern nutzt sie zum Beispiel für die Zubereitung einer Lasagne. Liebst du asiatische Einflüsse, solltest du unbedingt gebratene Nudeln kochen, die wie in deinem Lieblingsrestaurant schmecken. Auch diese schnellen Asia-Nudeln mit Erdnusssoße überzeugen.