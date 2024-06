Schnelle Asia-Nudeln mit Erdnusssoße: Kochen kann so leicht sein

Auf der Suche nach einem schnellen Abend- oder Mittagessen? Glückwunsch, dann bist du soeben fündig geworden: Bereite dir eine Portion Asia-Nudeln mit Erdnusssoße zu, die in nur 20 Minuten fertig ist. Das Tolle: Du kannst das Rezept ganz nach deinen eigenen Vorlieben anpassen. Also: Los geht’s!

Rezept für Asia-Nudeln mit Erdnusssoße

Diese Asia-Nudeln mit Erdnusssoße sind mein absolutes Lieblingsgericht für die Mittagspause im Homeoffice. Ich bin mittlerweile so geübt darin, dass ich meist nur eine Viertelstunde für die Zubereitung benötige. Je nachdem, für welche Gemüsesorten ich mich entscheide, dauert es mal ein paar Minuten länger oder kürzer.

Ich mag beispielsweise Gurke sehr in den Asia-Nudeln mit Erdnusssoße. Sie muss nicht mit angebraten werden und bringt eine Frische ins Gericht, die toll zur samtigen, nussigen Soße passt. Wobei Soße hier fast schon übertrieben ist, denn es handelt sich viel mehr um eine Creme, die die Nudeln und das Gemüse umspielt.

Die Zubereitung der Asia-Nudeln mit Erdnusssoße ist wie so oft denkbar einfach. Und zeigt einmal mehr, dass Genuss nicht zwingend etwas mit großem Aufwand zu tun haben muss. Während die Nudeln kochen – je nach Sorte dauert das auch nur wenige Minuten –, hast du Zeit, um das Gemüse zu schnippeln und anzubraten. Außerdem kannst du die Soße anrühren. Hebe dafür unbedingt etwas Nudelwasser auf, es macht die Soße etwas flüssiger und bindet sie gleichzeitig.

Am Ende kommt dann alles zusammen in den Wok, die große Pfanne oder den Topf, wird vermengt und am besten direkt gegessen, damit die Nudeln noch warm sind. Guten Appetit!

