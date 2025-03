Schwabenland trifft auf Asian: Maultaschensuppe im asiatischen Stil

Suppe geht immer. Und Maultaschen auch. Diese asiatische Maultaschensuppe ist aber ganz sicher etwas, das du noch nicht probiert hast. Mit knackigem Pak Choi, würzigem Sesamöl und einer Schärfe aus Chiliflocken macht diese Suppe dich von innen heraus glücklich. Die Maultaschen machen das Ganze schön sättigend und der frische Koriander rundet alles perfekt ab. Ein echtes Highlight für deine nächste Suppen-Session!

Frisch und schnell zubereitet: asiatische Maultaschensuppe

Bevor wir mit dem Rezept starten, gibt’s ein wenig Maultaschen-Wissen to go. Bestimmt weißt du bereits, dass sie ein Klassiker der schwäbischen Küche und dort nicht wegzudenken sind. Aber kennst du auch ihre fast schon ein wenig skandalöse Entstehungsgeschichte? Der Ursprung der herzhaft gefüllten Teigtaschen reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Einer weitverbreiteten Erzählung nach, wurden die Maultaschen von Mönchen erfunden, die während der Fastenzeit nicht auf ihr geliebtes Fleisch verzichten wollten. Also versteckten sie es vor Gott einfach in kleinen Teigtaschen. Das brachte ihn unter anderem auch den Spitznamen „Herrgottsbscheißerle“ ein.

Traditionell wurden Maultaschen zu besonderen Anlässen wie Feiertagen oder eben in der Fastenzeit gegessen. Heutzutage landen sie jederzeit auf dem Teller, wenn man eben Appetit darauf hat. Wir interpretieren die klassische Maultaschensuppe neu und geben ihr einen asiatischen Twist.

Wie viele andere Rezepte auf Leckerschmecker, geht auch dieses superfix. Statt wieder auswärts Ramen essen zu gehen, bleiben wir heute mal zu Hause und kochen uns eine asiatische Maultaschensuppe. Zuerst setzen wir die Brühe auf und lassen darin die Maultaschen ziehen. Währenddessen wird das Gemüse gewaschen, geschnippelt und vorbereitet. Die Pilze brätst du dann kurz scharf an. Und dann wandern Pak Choi, die gebratenen Champignons sowie Zuckerschoten auch schon mit in die Maultaschensuppe. Lass alles nochmal kurz ziehen und das Essen ist fertig. Fülle die asiatische Maultaschensuppe in Suppenteller 🛒 und garniere mit ein paar Frühlingszwiebeln, Chiliflocken und frischem Koriander.

Mit ein paar weiteren Zutaten kannst du deiner asiatischen Maultaschensuppe noch das gewisse Etwas verleihen. Wenn du es noch schärfer magst, macht sich ein bisschen geriebener Ingwer gut in der Suppe. Außerdem bringt er zusätzlich Frische neben seiner Schärfe. Oder probier mal etwas Zitronengras in der Brühe. Damit kommt erst so richtig Asia-Feeling auf. Du liebst cremige Suppen? Gib einen Schuss Kokosmilch hinzu. Wie du siehst: Dieses Gericht wird auf gar keinen Fall langweilig. Guten Appetit!

Dir ist mal wieder nach deftiger Hausmannskost? Dann ist unser Rezept für eine traditionell schwäbische Maultaschensuppe genau das richtige für dich. Wenn du nach unserer asiatischen Maultaschensuppe noch mehr Lust auf Fusion-Küche bekommen hast, probier unbedingt diesen Ratatouille-Maultaschen-Auflauf. Und in diesem Rezept für Maultaschen-Lasagne trifft Italien auf Schwaben. Du weißt mal wieder nicht, was du als Nächstes kochen sollst? Frag gerne mal unseren Koch-Bot nach Rat!

Asiatische Maultaschensuppe Olivia 3 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 3/4 l Gemüsebrühe

1-2 EL Sojasoße nach Geschmack

2 EL Sesamöl

1 Packung Maultaschen

1 Pak Choi

50 g Zuckerschoten

Etwas frischer Koriander zum Garnieren

100 g Champignons

2 Frühlingszwiebeln

1 TL Chiliflocken Zubereitung Erhitze in einem Topf Gemüsebrühe mit Sojasoße und 1 EL Sesamöl. Füge die Maultaschen hinzu und lass sie für einige Minuten ziehen.

Wasche den Pak Choi, die Zuckerschoten und den Koriander. Putze die Pilze. Schneide die Pilze in Scheiben oder Viertel. Schäle die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Löse die Pak-Choi-Blätter vom Strunk.

Erhitze 1 EL Sesam-Öl in einer Pfanne. Brate die Pilze darin kurz scharf an.

Gib Pak Choi, Pilze und Zuckerschoten zur Maultaschensuppe und lass alles für 2 Minuten ziehen.

Serviere die asiatische Maultaschensuppe in Schüsseln. Garniere mit etwas frischem Koriander, Frühlingszwiebeln und Chiliflocken.

