Brich die Routine: So wird Kichererbsensalat aufregend

Schäle die Karotten und schneide sie in feine Streifen oder raspel sie mit einer Küchenreibe. Wasche die Paprika, entferne die Kerne und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Gurke (optional) und schneide sie in halbe Scheiben oder kleine Würfel. Putze die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Wasche den Koriander und schneide ihn grob.