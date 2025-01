Aubergine aus dem Airfryer mit Tomaten und Käse: leckere Feierabendküche

Die Begeisterung um das Küchengerät der Stunde reißt einfach nicht ab. Gehörst auch du zu den glücklichen Besitzern eines Airfryers? Dann weißt du sicher auch, dass der Hype um die Heißluftfritteuse seine Berechtigung hat. Im schnelllebigen Zeitalter des Zeitsparens ist die Bedarf an praktischen Feierabendrezepten groß. Außerdem sollen sie gesund sein und dem Geldbeutel guttun. Da kommt unser Rezept für die Aubergine aus dem Airfryer gerade recht.

Aubergine aus dem Airfryer: fix fertig

So macht die Zubereitung und das anschließende Verputzen von Gemüse einfach Spaß. Kein langes Schnibbeln in der Küche, kein langes Vorheizen des Backofens. Kein Ertränken der eigentlich gesunden Zutaten in Unmengen von Speiseöl!

Bei mir lösen Auberginen, obwohl ich sie eigentlich mag, eine Kreativitätsblockade aus. Wie zubereiten? Das Rezept für die Aubergine aus dem Airfryer unserer Köchin Adrianna ist da eine willkommene Idee. Mit wenigen Handgriffen zauberst du aus der Aubergine und ein paar Tomaten eine gesunde Mahlzeit. Der geschmolzene Gouda on Top sorgt für den Spaßfaktor, denn Käse macht bekanntlich glücklich.

Damit die Aubergine aus dem Airfryer perfekt wird, kommt sie zwei Mal in das Gerät. Teile sie zunächst in zwei Hälften. Für den ersten Durchgang schneidest du mehrmals kreuzweise in das Fruchtfleisch ein und gibst Olivenöl und Salz darauf. Gib eine Handvoll Cherrytomaten in eine ofenfeste Form und gib beides in den Airfryer. So werden beide Gemüsesorten schön weich. Hole die Tomaten und die Aubergine aus dem Airfryer, zerdrücke das Fruchtfleisch mit einer Gabel und gib die Tomaten in die Auberginenhälften. Nun streust du Käse darüber und gibst alles, zusammen mit ein paar Brotstücken, zurück in das Gerät. Nach wenigen Minuten ist dein Werk bereit, verspeist zu werden. Lecker!

