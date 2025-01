Ausgefallener Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei

Von Rezepten mit Kartoffeln können wir persönlich ja nie genug bekommen. Ob als Beilage, als Haupt- oder Nachspeise – die Kartoffel gehört in unserer Küche einfach zur Standardbesetzung. Besonders gerne verarbeiten wir sie im Auflauf. Wie zum Beispiel im folgenden Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei.

Kartoffelstampf trifft auf Würstchen und Ei

Die meisten denken an in einer Auflaufform geschichtete Kartoffelscheiben, wenn sie Kartoffelauflauf hören. Dabei kann man bei der Zubereitung richtig kreativ werden. In unserem Rezept verarbeiten wir die Kartoffeln zu Kartoffelstampf und kreieren damit die Grundlage für unser ausgefallenes Kartoffelauflauf-Rezept. In Kombination mit Würstchen und Ei wird daraus eine Mahlzeit, die du nie mehr vergessen wirst.

Die Auflaufform füllen wir zunächst mit einer Schicht Kartoffelstampf. Auf diese Schicht werden mehrere Scheiben Kochschinken und geriebener Käse verteilt. Darauf folgt eine weitere Kartoffel-Schicht. Dann wird’s richtig interessant. Mit einem Kochlöffel ziehen wir ein Muster in die Kartoffelmasse, um sechs einzelne Bereiche abzutrennen. Diese ergänzen wir dann mit ebenso vielen Würstchen-Spiralen und Eiern. Eine leckere Dill-Sahne und geriebener Käse runden den Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei ab und geben ihm eine extrasaftige Textur.

Nach nur 25 Minuten ist der unwiderstehliche Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei fertig zum Verzehr. Hättest du gedacht, dass man Kartoffeln und Würstchen auf solch kreative Weise servieren kann? Auf die Kartoffel lassen wir echt nichts kommen, kein anderes Lebensmittel kann so vielseitig zubereitet werden.

Schau dir auch unsere weiteren leckeren Auflauf-Ideen an. Dieser Fischstäbchen-Auflauf begeistert große und kleine Piraten zugleich. Der Brokkoli-Kartoffel-Auflauf mit Hack ist die perfekte Mischung aus cremig und würzig. Wir lieben Auflauf so sehr, wir würden ihn am Liebsten den ganzen Tag essen. Gut, dass es den einfachen Eiauflauf gibt.