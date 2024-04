Austernpilze in Sahnesoße: Knusprig angebraten ein Genuss

Austernpilze, knusprig angebraten in der Pfanne, gerne auch ein bisschen scharf, sind meine Lieblingspilze. Noch besser sind Austernpilze in Sahnesoße! Der cremige Kontrast passt super zu den knusprigen Pilzen. Unser Rezept zaubert dir schnell ein leckeres Mittag- oder Abendessen auf den Tisch.

Austernpilze in Sahnesoße: Knusprig und cremig zugleich

Austernpilze gehören zu den Seitlingen und zeichnen sich durch ihr kräftiges Aroma aus. Besonders prachtvolle Exemplare können einen Durchmesser von 10 Zentimetern erreichen. Am besten kaufst du für deine Austernpilze in Sahnesoße erst kurzfristig ein, denn länger als 5 Tage kannst du die Pilze nicht im Kühlschrank lagern. Verwende dafür einen luftdurchlässigen Behälter. Es ist auch möglich, die Austernpilze einzufrieren.

Für die Zubereitung gilt wie immer: Die Pilze nicht waschen! Denn dann saugen sich die Pilze mit Wasser voll, bekommen eine schwammige Konsistenz und verlieren ihren Geschmack. Klingt nicht sehr appetitlich. Die Vorstellung von Erde in deinem Gericht ist es aber auch nicht. Und jetzt?

Greife für die Reinigung der Austernpilze zu einem Stück Küchenpapier, das du anfeuchtest. So lassen sich sowohl grobe als auch feinere Schmutzpartikel leicht entfernen. Als regelmäßiger Pilz-Genießer lohnt sich sicher auch die Anschaffung einer speziellen Pilzbürste, die besonders weich ist. Kürze vor dem Putzen das Stielende und schneide weiche Stellen weg.

Austernpilze sind unter Veganern und Vegetariern sehr beliebt, da ihre Konsistenz an Fleisch erinnert und für viele vegetarisch abgewandelte Gerichte verwendet werden. Aus diesem Grund wird er auch unter dem Namen Kalbfleischpilz im Handel verkauft. Er passt perfekt zu allen möglichen Reis- und Nudelgerichten und zu Soßen.

Austernpilze in Sahnesoße sind daher eine ausgezeichnete Wahl für eine vegetarische Beilage. Gebratener Eierreis mit Gemüse oder gebratene Nudeln nach asiatischer Art passen auch gut dazu, denn Austernpilze sind in der asiatischen Küche fest verankert. Unser Trio Infernale aus Hähnchen-Pasta in Sahnesoße kann auch ein infernalisches Quartett sein, wenn du Austernpilze dazu kombinierst.