Avocado-Dip mit Schmand und Knoblauch: extra cremiger Brotaufstrich

Das Tolle an Dips: Man kann nicht nur Chips und Gemüse hineintunken, sondern sie auch wunderbar als Brotaufstrich verwenden. So haben wir es auch schon mit diesem Avocado-Dip mit Schmand gemacht. Er erfreut uns morgens auf dem Frühstücksbrötchen, mittags auf einem Sandwich und abends für die Snacks vor dem Fernseher. Ein echter Alleskönner!

Rezept für einen cremigen Avocado-Dip mit Schmand

Avocados sind super gesund und versorgen den Körper mit allerlei wichtiger Nährwerte. Dazu zählen Vitamin K, C und die B-Vitamine B5 und B6. Außerdem enthalten sie Folsäure und sind reich an ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen. Im Gegensatz dazu ist ihr Gehalt an Kohlenhydraten gering. Da greift doch gleich doppelt gern zum Avocado-Dip mit Schmand! Letzterer sorgt übrigens dafür, dass der Aufstrich extra cremig ist.

Die Zubereitung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und erfordert nicht viele Zutaten. Wir halten es simpel und verfeinern den Avocado-Dip mit Schmand ausschließlich mit Knoblauch, etwas Limettensaft, Salz und Pfeffer. Manchmal würzen wir außerdem mit ein paar Chiliflocken. Dadurch gewinnt der Dip an Schärfe und eignet sich besonders gut für Nachos. Perfekt für alle, die es etwas feuriger mögen! Du kannst zum Abschmecken auch Cayennepfeffer, Zitronensaft oder Paprikapulver verwenden.

Gut zu wissen: Wie erkennt man eigentlich eine reife Avocado? Wir geben Tipps und verraten dir außerdem, was du tun kannst, um eine Avocado schneller reifen zu lassen.

Wenn du von der Powerfrucht Avocado gar nicht genug bekommen kannst, schau dir unbedingt unsere zahlreichen anderen Rezept-Ideen damit an! Wir empfehlen unsere Avocado-Caprese-Toasts mit Tomaten und Mozzarella oder einen Frühstücksburger mit Rührei und Avocado, die beide super zum Frühstück schmecken. Als kleine Zwischenmahlzeit oder Beilage eignen sich Avocado-Pommes mit frischem Knoblauch-Dip. Wir wünschen guten Appetit!