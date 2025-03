Avocado-Kaffee: der neue Trend für Kaffeeliebhaber

Wer bei dem Gedanken an Avocado und Kaffee die Nase rümpft, sollte kurz innehalten. Denn die Kombination schmeckt überraschend gut. Wir sind sogar sicher, dass der Avocado-Kaffee mit Eis das Sommergetränk des Jahres werden kann. Lass dich begeistern und genieße ein Glas zum Frühstück.

Überraschende Kombination: Avocado-Kaffee

Die Idee, Avocado mit Kaffee zu kombinieren, stammt aus Indonesien. Dort ist „Es Alpukat Kopi“ ein beliebtes Getränk. Es verbindet die reiche Kultur des Landes mit der Liebe zu außergewöhnlichen Geschmackskreationen. Dieses Rezept bringt ein Stück dieser exotischen Kultur direkt zu dir nach Hause.

Die leckere Kombi ist perfekt fürs Frühstück, denn Avocados sind reich an gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen, die deinem Körper guttun. Kaffee besitzt antioxidative Eigenschaften, stärkt die Konzentration und regt den Stoffwechsel an. Außerdem setzt das Koffein im Kaffee Glückshormone frei.

Für den Avocado-Kaffee benötigst du nur wenige Zutaten. Die wichtigsten sind Avocado, Kaffee und gezuckerte vietnamesische Kondensmilch 🛒. Diese findest du in jedem gut sortierten Asia-Laden. Alternativ kannst du aber auch normale Kondensmilch verwenden. Beim Kaffee greifst du am besten ebenfalls auf eine Sorte aus Vietnam zurück. Du kannst aber natürlich genauso gut den Kaffee verwenden, den du bereits zu Hause hast. Abgerundet wird der Avocado-Kaffee mit Eiswürfeln, etwas Zucker und, nach Geschmack, Kokoschips.

So lässt es sich doch gut in den Tag starten, oder? Du kannst den Kaffee auch nach einem langen Tag in der Sonne genießen oder als Highlight bei einem gemütlichen Treffen mit Freunden servieren. Verträgst du Koffein am Nachmittag oder Abend nicht so gut, greife einfach auf koffeinfreien Kaffee zurück.

Ohne Kaffee starten die meisten Menschen nicht in den Tag. Für etwas Abwechslung kannst du folgende Varianten ausprobieren. Der griechische Frappé ist ein leckerer Eiskaffee, ebenso der Frappuccino mit Karamellgeschmack. Mit dem Wiener Einspänner lässt du die traditionelle Kaffeehauskultur in deinem Zuhause aufleben.

Avocado-Kaffee Anke 3.73 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Avocado

50 ml vietnamesische Kondensmilch gezuckert

30 ml vietnamesischer Kaffee

5 g Zucker

Eiswürfel

1 EL Kokoschips zum Dekorieren optional Zubereitung Halbiere die Avocado und entferne den Kern. Löse das Fruchtfleisch heraus und gib es in einen Mixer. Du kannst ein paar Stücke Avocado für die Dekoration später zurückbehalten.

Gieße die Kondensmilch zur Avocado in den Mixer und mixe beides auf höchster Stufe durch, bis die Mischung cremig ist.

Schäume den Kaffee zusammen mit Zucker mit einem Milchaufschäumer auf.

Gieße die Avocadocreme abwechselnd mit dem Kaffee in ein Glas und gib ein paar Eiswürfel mit hinein.

Dekoriere den Avocado-Kaffee mit Kokoschips und Avocadostückchen, wenn du magst.

