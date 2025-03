Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs: cremig, deftig und überraschend einfach

Es gibt Rezepte, die schmecken einfach nur gut. Und dann gibt es solche, die du nach dem ersten Bissen sofort in deine persönliche Favoritensammlung aufnimmst. Der Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs gehört zur zweiten Kategorie. Er überzeugt sofort mit seiner goldbraunen Käsekruste, Kartoffeln in cremiger Soße, Lachsstücken und der überraschenden Komponente Avocado. Ein echter Geheimtipp.

Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs: überbackenes Superfood

Wenn du bist wie ich, dann hast auch du Avocado immer eher mit kalten Speisen verbunden. Auf Brot, in Salat oder auch als Dip, all das wird durch Avocado einfach nur besser. Aber hast du Avocado schon mal warm gegessen? Ich nicht, bis ich diesen Auflauf für mich entdeckte. Ich hatte zu viele Avocados im Haus, denn wie immer wurden alle aus einem Netz zeitgleich reif. Da mir irgendwann die Ideen für Salate ausgingen, kombinierte ich die Früchte einfach mit meinem ohnehin geplanten Auflauf. Schnell wurde daraus ein Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs.

Und der hat es wirklich in sich. Nicht nur geschmacklich ist er die absolute Wucht. Avocado sorgt nicht nur für eine besonders samtige Konsistenz, sondern bringt noch dazu eine Extraportion gesunder, ungesättigter Fettsäuren ins Spiel. Das Gleiche gilt übrigens für den Lachs, denn der ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die sich positiv auf den Blutdruck auswirken und essentiell sind, also vom Körper nicht selbst produziert werden können.

Die gute Nachricht: Der Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs stellt sicher, dass du rundum versorgt bist. Und nicht nur das, sondern er macht auch noch glücklich. Und wenn das nicht schon genug des Guten ist, einfach ist die Zubereitung auch noch: Schichte Kartoffelscheiben in eine Auflaufform 🛒, verteile Lachs und Avocadowürfel darauf und übergieße das Ganze mit einer schnell zusammengerührten Mischung aus Sahne, geriebenem Käse, Knoblauch und Gewürzen. Das Ganze kommt bei für etwa 45 Minuten in den Ofen, bis die Oberfläche goldbraun gebacken ist und die Kartoffeln weich sind. Der Geruch allein lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und warte nur, bis du die erste Gabel probierst. Himmlisch!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie vielseitig Avocado sein kann, zeigen dir unsere liebsten Rezepte. Bereite dir gebackene Avocado mit Ei zum Frühstück zu oder genieße knusprig panierte Avocado-Wedges aus der Heißluftfritteuse. Und falls du mal etwas anderes als Guacamole essen möchtest, wäre doch vielleicht ein Avocado-Feta-Dip genau das Richtige.

Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs Nele 4.09 ( 106 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Butter für die Form

500 g Kartoffeln festkochend

2 Knoblauchzehen

3 Zweige Thymian

200 g Lachsfilet

Salz und Pfeffer

2 Avocados

250 ml Sahne

200 g geriebener Käse am besten Bergkäse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit Butter ein.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Entferne die Thymianblättchen von den Zweigen.

Schneide den Lachs in kleine Stücke und würze ihn mit Salz und Pfeffer. Halbiere die Avocados, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Würfel.

Vermische die Sahne in einer Schüssel mit 100 g geriebenem Käse, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Thymian.

Schichte die Kartoffeln, Avocado und Lachsstücke in die Auflaufform. Gieße die gewürzte Sahne darüber und bestreue alles mit dem restlichen geriebenen Käse.

Backe den Auflauf für ca. 40–45 Minuten, bis die Kartoffeln weich und der Käse goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.