Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs: Energiekick für den Tag

In einer idealen Welt klingelt morgens der Wecker, man springt beschwingt aus den Federn und verlässt das Haus mit einem Becher Kaffee in der Hand. Mein Start in den Tag sieht dagegen etwas anders aus. Nachdem ich mindestens drei Mal die Snooze-Taste bedient habe, krieche ich aus dem Bett, füttere meine Katze und mache mich so langsam fertig für die Welt da draußen. Auf was ich am Morgen nicht verzichten kann: ein ausgewogenes Frühstück. Und wenn mal ganz viel Zeit übrig ist, dann gibt es ein Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs.

Ein Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs liefert Energie für den Tag

Die Avocado-Stulle ist inzwischen zu einem echten Frühstückklassiker aufgestiegen. Aber wie wäre es, diese passend zur Saison noch mal mit grünem Spargel zu verfeinern? Die nussige Note des Spargels harmoniert perfekt mit dem milden und cremigen Geschmack der Avocado, dem Räucherlachs und dem Ei sowieso.

Der grüne Spargel passt ohnehin perfekt mit dem Geschmack des Eis zusammen. Möchtest du dich davon überzeugen? Dann probiere unbedingt einmal unser Rezept für grünen Spargel mit pochiertem Ei aus.

Aber zurück zum Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs. Auf ein leckeres, geröstetes Brot, vorzugsweise eine Stulle aus Sauerteig, streichst du eine Creme aus Avocado, legst angebratenen Spargel darauf, dann kommt etwas Räucherlachs dazu. Getoppt wird das Ganze mit einem Spiegelei, das so angebraten wird, dass das Eigelb noch wachsweich ist und beim Anschneiden zerläuft. Würze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack und streue noch frische Kräuter oder Kresse obendrauf. Mmh, einfach himmlisch!

Gehörst du zu denjenigen, die morgens auch unbedingt ein Frühstück brauchen, bevor sie das Haus verlassen? Dann schau dich gern bei Leckerschmecker nach weiteren Frühstücksgerichten um. Lecker ist zum Beispiel eine gebackene Avocado mit Ei, ein klassischer Avocado-Toast mit pochiertem Ei oder ein Avocado-Hack-Brot mit Spiegelei.

Avocado-Sandwich mit Spargel und Lachs Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

1 reife Avocado

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Scheiben Sauerteigbrot oder Toastbrot

2 Spiegeleier Größe M

80 g Räucherlachs

Kresse zum Dekorieren, optional Zubereitung Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Brate ihn in einer Pfanne mit einem EL Olivenöl bei mittlerer Hitze etwa 6–8 Minuten, bis er goldbraun und leicht bissfest ist.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und zerdrücke das Fruchtfleisch mit einer Gabel in einer Schüssel zu einer Creme und vermenge sie mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer.

Toaste 🛒 die Brot- oder Toastscheiben knusprig.

Brate die Spiegeleier in der gleichen Pfanne mit dem restlichen Öl an, bis das Eiweiß gestockt aber das Eigelb noch weich ist.

Bestreiche das Brot mit der Avocadocreme. Belege es mit grünem Spargel und Räucherlachs und setze je ein Spiegelei obendrauf.

Bestreue das Ei nach Geschmack mit etwas Salz und Pfeffer und garniere es noch mit Kresse oder frischen, gehackten Kräutern nach Wahl.

