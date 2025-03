Proteinreich und lecker: Avocado-Thunfisch-Salat

Gerade mittags bleibt oft nicht viel Zeit zum Kochen. Wenn du trotzdem ein sättigendes und gleichzeitig gesundes Essen zubereiten möchtest, das nicht schwer im Magen liegt, ist dieser Avocado-Thunfisch-Salat das Richtige für dich. Er besteht aus wenigen Zutaten und ist in kürzester Zeit fertig. So lecker kann einfach schmecken.

Avocado-Thunfisch-Salat: immer eine gute Wahl

Die Frage nach dem Mittagessen ist besonders an Arbeitstagen immer ein großes Thema. Viele Gerichte machen müde, schwer und steigern nicht wirklich die Produktivität. Anders als dieser Avocado-Thunfisch-Salat, der wirklich das perfekte Mittagessen an langen Büro- oder Homeoffice-Tagen ist. Das liegt vor allem an seinen Inhaltsstoffen.

Thunfisch liefert ordentlich Proteine, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen, ohne zu schwer im Magen zu liegen. Für eine besonders cremige Konsistenz sorgt die Avocado, welche gleichzeitig gesunde Fette, Vitamine und Kalium mitbringt. Um daraus einen Salat zu machen, fügen wir gern ein wenig Rucola und rote Zwiebeln hinzu. Beide haben eine leichte Schärfe, die dich richtig wach macht. Klingt gut? Schmeckt auch so!

Dressing braucht der Salat kaum, Avocado und Thunfisch 🛒 sind saftig genug. Aber ein bisschen extra Geschmack darf immer gern sein und den bringen wir mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer ins Spiel. Magst du es noch etwas schärfer, kannst du außerdem mit Chiliflocken experimentieren. Auch unser selbstgemachter Senfkaviar passt sehr gut zum Avocado-Thunfisch-Salat.

Als kleines Extra kommt außerdem dazu, dass der Salat unglaublich wandelbar ist. Wenn du magst und etwas davon zur Hand hast, kannst du ihn mit Tomaten, Gurken oder gerösteten Nüssen aufpeppen. Statt Rucola funktioniert auch Babyspinat oder Feldsalat. Und wenn du den Thunfisch frisch grillst oder anbrätst, wird der Salat noch ein bisschen edler. Alles in allem also wirklich ein Salat, der sich sehen lassen kann und bei deinen Kollegen Neid auslösen wird!

Avocado-Thunfisch-Salat Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Thunfischfilets im eigenen Saft oder in Olivenöl

2 Avocados

100 g Rucola

1 rote Zwiebel

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Lass die Thunfischfilets abtropfen und zupfe sie dann in Stücke.

Schäle die Avocados und schneide sie zurecht. Wasche den Rucola. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Halbringe.

Verteile den Rucola auf Tellern, füge dann den Thunfisch und die Avocado und zum Schluss die Zwiebel hinzu.

Vermische Olivenöl, Zitronensaft und Salz und Pfeffer zu einem Dressing und träufele es über den Salat.

