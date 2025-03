Senfkaviar: ein Topping für alle Fälle

Ob das Käsebrot, die Portion Salat oder eine Reis-Bowl – all diese Speisen haben eines gemeinsam: Sie könnten ein Topping vertragen. Denn schließlich hat niemand Lust auf trockenes Brot oder langweilige, kalte Gerichte. Da kommt Senfkaviar gerade recht. Wie er zubereitet wird und warum er so gut schmeckt, erfährst du hier.

Senfkaviar: einfach gemacht, großer Eindruck

Mein Bruder wohnt in Hamburg und nicht weit von seiner Wohnung befindet sich ein hervorragendes Frühstücks-Restaurant. Wenn ich ihn besuche, ist daher klar: Ich muss dort mindestens ein Mal frühstücken. Das letzte Mal, als ich dort war, genoss ich ein geröstetes Brot mit scharfer Erdnusssoße, Rührei und einem Salat. Das war verdammt lecker, aber etwas daran begeisterte mich ganz besonders. Es dauerte eine Weile, bis mir die eingelegten Perlen auffielen, die den Salat verschönerten. Dabei handelte es sich, wie sich bei einem Blick in die Karte herausstellte, um etwas, das den Namen „Senfkaviar“ trug.

Senfkaviar hat, anders als der Name vermutet lässt, nichts mit Fisch zu tun. Vielmehr handelt es sich um in Essig und Aromaten eingelegte Senfkörner. Legt man Senf ein, quillt er auf und es bildet sich eine gallertartige Schicht um die einzelnen Körner. Diese verleihen dem fertigen Produkt ein Aussehen wie Kaviar. Dennoch verzichtet das Produkt komplett auf tierische Inhaltsstoffe und ist somit vegan.

Die Zubereitung von Senfkaviar ist einfach, erfordert aber etwas Geduld. Doch glaub mir, die lohnt sich! Du wirst mit einem Topping belohnt, das zu so gut wie jedem deftigen Gericht passt, vom Frühstücksei bis hin zum panierten Fischfilet. Also: Beginne damit, etwas Essig mit Gewürzen, Salz und einer Prise Zucker aufzukochen. Was die Gewürze angeht, bist du freigestellt. Ich persönlich mag das Topping mit Piment, Lorbeer und etwas Chili, aber auch Koriander, rosa Pfeffer oder Wacholderbeeren machen sich gut. Kurkuma verleiht dem Ganzen eine tolle, gelbe Farbe.

Füge dem köchelnden Sud eine gute Portion Senfkörner 🛒 hinzu und lass das Ganze etwa 30 Minuten lang einkochen. Fülle es in sterilisierte Gläser und gib dem Kaviar mindestens einen Tag zum Durchziehen. Fertig ist dein Senfkaviar – der sich übrigens auch hervorragend als Selbstgemachtes verschenken lässt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Soßen und Topping selber machen ist immer eine gute Idee. Probier’s direkt aus und mache auch Chilisoße oder Ketchup selbst. Oder du gehst einen Schritt weiter und bereitest selbstgemachten Senf zu!

Senfkaviar Nele 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ziehzeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 35 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien 2 Einmachgläser á 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Weißwein

3 Pimentkörner

2 Lorbeerblätter

1 getrocknete Chilischote optional

10 Pfefferkörner

3 EL Zucker oder Honig

1 TL Salz

150 g Senfsamen gelb Zubereitung Bring den Essig mit 2 EL Wasser, Piment, Lorbeer, Chili, Pfeffer, Zucker und Salz zum Kochen.

Fülle die Senfkörner hinein und lass alles etwa 30 Minuten lang köcheln.

Fülle die Masse in sterilisierte Gläser und lass sie mindestens einen Tag gut durchziehen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.