Hausgemachte Chilisoße aus 5 Zutaten

Eine Chilisoße sollte in keiner Küche fehlen. Man benötigt sie zum Würzen von Speisen ebenso wie als Zutat beim Zubereiten bestimmter Gerichte. Aber oft sind gekaufte Soßen viel zu viel und sie stehen ewig rum, bis sie aufgebraucht sind. Da macht es Sinn, sich die Chilisoße einfach selbst herzustellen. Das ist einfacher als gedacht. Wir zeigen, wie es geht.

Schnelles Rezept für einfache Chilisoße

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Chilisoße selbst herzustellen? Gute Gründe dafür gibt es einige. So hast du zum Beispiel genau die Menge, von der du weißt, dass du sie verbrauchen kannst und du weißt auch, was drin ist und musst dich nicht mit künstlichen Aromen und irgendwelchen Zusatzstoffen herumschlagen. Und besser schmeckt selbst gemacht sowieso. Unsere Chilisoße ist kinderleicht, besteht aus gerade einmal fünf Zutaten und ist in zehn Minuten fertig. Hast du aus Versehen zu viel von der Soße hergestellt, dann eignet sie sich außerdem als Mitbringsel für die nächste Grillparty.

Wie scharf deine Chilisoße letztendlich werden soll, bestimmt die Chilisorte, die du auswählst. Chilis gibt es in verschiedenen Schärfegraden. Die Skala reicht von Null bis zehn mit drei Plus. Milde Sorten, die den scharfen Inhaltsstoff Capsaicin nicht enthalten, sind unter anderem Gemüsepaprika. Und dann gibt es noch die richtig feurigen Sorten wie Habaneros oder die Trinidad Scorpion Chili. Die sind etwas für echte Profis. Entscheide dich deshalb am besten für eine Variante, die dazwischen liegt wie zum Beispiel Tabasco oder Jalapeño.

Weitere Soßen zum Verfeinern von Speisen gesucht? Hier bei Leckerschmecker wirst du fündig. Ein fruchtiger Rhabarber-Ketchup gehört zum Beispiel zu jedem BBQ und verfeinert Fleisch, Fisch und Co. Ein echter Klassiker ist selbst gemachtes Zaziki, ebenso wie eine Honig-Senf-Soße, die zu vielen Gerichten passen. Viel Spaß beim Ausprobieren!