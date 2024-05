Fruchtige Grillsoße: Rhabarber-Ketchup

Die Grillsaison hat begonnen. Sobald im Frühling die Temperaturen steigen, juckt es passionierten Grillfans in den Fingern, endlich die ersten Steaks, Bratwürste und Co. auf den Rost zu legen. Für jedes BBQ dabei unverzichtbar: die richtigen Grillsoßen. Wenn du aber keine Lust auf Mayo, Senf und Ketchup hast, bringen wir mit unserem Rezept für fruchtigen Rhabarber-Ketchup Abwechslung auf dein Grill-Buffet.

So einfach machst du Rhabarber-Ketchup

Das Frühlingsgemüse Rhabarber ist nicht nur für seinen leicht säuerlichen Geschmack bekannt, sondern auch für seine Vielfältigkeit. Verarbeitet werden die Stangen, die du bis zum 24. Juni ernten kannst, zu ganz unterschiedlichen Leckereien. Vor allem in Kuchen, in Limonade oder Marmeladen macht Rhabarber eine gute Figur. Aber wusstest du, dass du auch herzhafte Spezialitäten aus dem Gemüse zubereiten kannst? Ein fruchtig-würziger Ketchup ist eine Möglichkeit und den bereiten wir heute zu.

Möchtest du Rhabarber-Ketchup selber machen, benötigst zu neben Rhabarber noch gehackte Tomaten aus der Dose, Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Rotweinessig und einige Gewürze, die im Ketchup für das entsprechende Aroma sorgen.

Zuerst schwitzt du gehackte Zwiebeln und Knoblauch in Öl an, gibst den Chili hinzu. Dann werden die Gewürze wie Senfsaat und Paprikapulver kurz mit angeröstet, bevor du mit Rotweinessig ablöschst und den Zucker hinzufügst. Ist dieser vollständig in der Flüssigkeit aufgelöst, gibst du Tomatenmark, Dosentomaten und den Rhabarber hinzu und lässt alles gut einköcheln. Zum Schluss pürierst du den Ketchup noch und füllst ihn in sterile Flaschen ab. Bewahre den Rhabarber-Ketchup, der mit seinen fruchtigen Noten besonders gut zu gegrilltem Fleisch passt, am besten im Kühlschrank auf.

Die nächste Grillfete steht an und du brauchst noch ein paar Soßen oder Dips? Schau dich gern bei Leckerschmecker um. Neben Rhabarber-Ketchup haben wir noch weitere Soßen, die gut zu Gegrilltem schmecken. Ein davon: dieses Rhabarber-Chutney. Eine klassische Guacamole passt immer, ebenso wie ein würziger Zaziki.