Guacamole zubereiten: in wenigen Minuten zum leckeren Dip

Lass mexikanisches Feuer in deine Küche und zaubere dir eine originale Guacamole. Der grüne Dip ist die klassische Beilage für knusprige Tortilla-Chips und damit die ideale Begleitung für den gemütlichen Abend auf dem Balkon oder vor dem Fernseher. Aber auch als Zugabe für Wraps und Tacos ist der Dip eine gute Wahl. Wir zeigen dir, wie du schnell eine Guacamole zubereiten kannst.

Guacamole zubereiten: So geht’s

Für eine klassische Guacamole brauchst du nur wenige Zutaten, und einen mexikanischen Spezialitätenladen musst du dafür auch nicht besuchen. Schreibe Avocados, Schalotten, Koriander und Limetten auf deine Einkaufsliste, dann bist du bereits super ausgestattet.

Jeder macht seine Guacamole etwas anders. Unser Basisrezept soll dir nur als Inspiration dienen, denn du kannst es beliebig abwandeln. Man kennt den Dip auch mit Tomatenwürfeln und Knoblauch, hat ihn schon mal mit Joghurt verfeinert gegessen oder extra pikant mit Chili. Eine fruchtige Note bringen Mango- oder Ananaswürfel. Du siehst, die Möglichkeiten sind unendlich.

Gut zu wissen: Die Guacamole hat ihren Ursprung in der mexikanischen Küche und wird deshalb auch oft zu mexikanischen Spezialitäten oder Gerichten der sogenannten Tex-Mex-Küche, einer Fusion aus US-Südstaaten- und mexikanischer Küche, gereicht. Der Name lässt sich vom Nahuatl-Wort ahuacamolli ableiten, was mit „Avocadosoße“ übersetzt werden kann. Die aztekische Sprache wird heutzutage noch von etwa 1,5 Millionen Menschen in Mittelamerika gesprochen.

Da Avocados schnell braun werden, empfehlen wir dir, diese erst ganz zum Schluss zu verarbeiten, wenn du deine Guacamole zubereitest. Kümmere dich zuerst um die Schalotten und den Koriander, die beide gehackt werden müssen. Erst dann solltest du das Fruchtfleisch der Avocados aus der Schale lösen, mit einer Gabel zerdrücken und mit den zuvor zerkleinerten Zutaten mischen. Abgeschmeckt wird mit Limettensaft und Salz. So simpel, so lecker!

Jetzt haben wir richtig Lust auf vielfältige Dips, Soßen und Aufstriche bekommen. Als Nächstes steht ein leckerer Bärlauchaufstrich auf dem Speiseplan, der jetzt im Frühling nicht fehlen darf. Danach lassen wir uns einen Weiße-Bohnen-Aufstrich schmecken, bevor wir uns dem afrikanischen Gemüsedip Chakalaka widmen. Natürlich erst, nachdem wir die Guacamole zubereitet haben. Also, los geht’s!