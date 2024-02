Es lohnt sich, öfter mal über den eigenen Tellerrand zu gucken und die Spezialitäten anderer Länder zu erkunden. Denn wie langweilig wäre es, immer nur Gerichte zu kochen, die man kennt? Ferne Küchen haben ebenfalls köstliche Rezepte, die begeistern. Dieses Chakalaka etwa ist ein südafrikanisches Gemüse-Relish, das es in sich hat.

Südafrikanisches Chakalaka: heiß oder kalt genießen

Chakalaka schmeckt als Dip zu frischem Brot oder Snacks wie Nachos, kann im Sommer aber auch als Beilage zum Grillen gereicht werden. Du kannst es warm oder kalt genießen und sogar eine Hauptspeise daraus machen, indem du es zu Reis servierst.

Ganz besonders gut passt Chakalaka zu selbst gebackenem Fladenbrot wie unserem Kartoffel-Fladenbrot aus 5 Zutaten, das in der Pfanne gebacken wird.

Ein Vorteil ist neben dem intensiven fruchtigen Geschmack die Tatsache, dass du Chakalaka wunderbar vorbereiten kannst. Wenn es etwas durchgezogen ist, schmeckt es nämlich noch einmal viel besser. Die Spezialität aus Südafrika enthält viel gutes Gemüse, darunter Karotten und Paprika, außerdem scharfen Ingwer und Chili sowie aromatische Zwiebeln. Die Soße bilden gehackte Tomaten aus der Dose, weshalb das Relish so schön fruchtig daherkommt.

Man geht davon aus, dass Chakalaka zuerst von mosambikischen Mienenarbeitern in Johannisburg zubereitet wurde. Es wird vermutet, dass sie Tomaten, Bohnen, Chili und andere Gemüsesorten zusammen in einem Topf kochten. Noch heute ist das Traditionsgericht fest in der südafrikanischen Küche verankert, man kennt und schätzt es aber auch in Zimbabwe und anderen Ländern auf dem Kontinent. Dort verzehrt man es häufig bei gemeinsamen Abenden, an denen zusammen gekocht wird, oder reicht es zum Barbecue.

Wie immer gilt bei traditionellen Speisen: Es gibt nicht ein Rezept, dem man folgt. Jede Familie hat ihre eigenen Gewohnheiten, und so schmeckt Chakalaka immer anders. Folge unserer Anleitung und wandele sie ganz nach Belieben ab, indem du das Chakalaka beispielsweise schärfer oder milder zubereitest oder ein wenig Zucker dazu gibst.

Soßen, Dips und Aufstriche sind Kleinigkeiten, die große Wirkung zeigen und viele Gerichte erst so richtig aufpeppen. Probiere doch mal unsere Hot-Dog-Soße oder den indischen Joghurt-Dip Gurken-Raita. Auch verschiedene Hummus-Arten wie unser Rote Bete Hummus und unser Avocado-Hummus peppen Snacks auf. Na, welchem der verlockenden Rezepte folgst du als Erstes?