Bist du auf der Suche nach einem originellen Geschenk? Wir haben genau das Richtige für dich! Aus wenigen Zutaten wird dieser leckere selbstgemachte Ketchup, der den Beschenkten garantiert eine Freude macht.

Mit wenig Zutaten zu großem Geschmack: So einfach ist selbstgemachter Ketchup

Dieses Rezept ist dein Zeichen, Dinge zu wagen. Dinge, die dir zu kompliziert erscheinen, einfach in Angriff zu nehmen, sie hinter dich zu bringen. Denn wer weiß, vielleicht stellt sich ja heraus, dass deine ganzen Sorgen unbegründet waren und das, was du so lange aufgeschoben hast, eigentlich ganz einfach zu erledigen ist? Falls du dich jetzt fragst, was das mit selbstgemachtem Ketchup zu tun haben soll, kann ich dir sagen: mehr, als du denkst.

Ketchup selber machen klang für mich immer wie das Aufwendigste, was ich in der Küche jemals machen könnte. Bis eines Tages plötzlich fünf Kilo Tomaten vor mir auf dem Tisch lagen (Sonderangebot, es musste sein). Wenn nicht jetzt, wann dann, dachte ich und legte los. Als die kleinen gefüllten Gläschen vor mir standen, war ich regelrecht verwundert. Es hatte kaum Aufwand gekostet: Tomaten schneiden, alles zusammen aufkochen, pürieren, in Gläser füllen, fertig. Keine große Sache. Nur ein bisschen Geduld musste ich haben, während der selbstgemachte Ketchup auf dem Herd leise blubbernd einkochte.

Das hier ist dein Zeichen, Tomaten zu kaufen und zu selbstgemachtem Ketchup zu verarbeiten. Du wirst nie wieder gekauften Ketchup essen wollen. Du kannst den Ketchup etwas gröber pürieren und stückig lassen oder ihn durch ein Sieb streichen, um ihn besonders fein zu bekommen.

Das Grundrezept für selbstgemachten Ketchup besteht aus Tomaten, Zucker und Essig. die Gewürze kannst du dir selber aussuchen, falls du mehr ausprobieren willst, als unseren Vorschlag. Currypulver für eigenen Curryketchup? Zitronenschale? Chili? Es liegt bei dir. Fülle ihn ihn sterilisierte Gläser und verschenke ihn an deine Lieben. Sie werden sich freuen.

Auf der Suche nach noch mehr Geschenkideen aus der Küche? Dieser gewürzte Mandarinenlikör schmeckt aromatisch-winterlich und sieht noch dazu hübsch aus. Für ein Last-Minute-Geschenk eignet sich dieser Vanillesirup, der in 15 Minuten fertig ist.