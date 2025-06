Kein Party-Buffet mehr ohne Bacon-Zwiebelringe aus dem Airfryer

Hände hoch, wer Bacon liebt! Jetzt stell dir vor, dieser knusprige Genuss trifft auf mild-aromatische Zwiebelringe, eingetaucht in eine BBQ-Marinade. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Keine Sorge, dieses Rezept ist supereinfach und die Zwiebelringe aus dem Airfryer sind in kürzester Zeit auf deinem Teller. Perfekt für Filmabende, Partys und zum Grillen!

So werden die Bacon-Zwiebelringe aus dem Airfryer besonders lecker

Normale, im Bierteig ausgebackene Zwiebelringe schmecken schon göttlich. Jetzt stell dir mal vor, statt einer Hülle aus Teig, sind die Zwiebelringe mit Scheiben aus Speck umwickelt, die beim heißluftfrittieren im Airfryer so richtig schön knusprig und würzig werden. Klingt absolut phänomenal und nach etwas, das du sofort haben musst? Perfekt, dann legen wir doch gleich los!

Dieser superleckere Snack ist zum Glück ganz leicht zuzubereiten. Alles, was du brauchst, sind Zwiebeln, Speck sowie BBQ-Soße, Honig, Salz, Pfeffer, Paprika- und Knoblauchpulver.

Zuerst schneidest du die Zwiebeln in dicke Ringe. Danach werden diese mit Bacon-Scheiben umwickelt. Anschließend rührst du aus der BBQ-Soße, etwas Honig sowie den Gewürzen eine Marinade an. Bepinsele die Bacon-Zwiebelringe damit und lege sie danach in den Korb deiner Heißluftfritteuse. Nach etwa einer Viertelstunde kannst du die Bacon-Zwiebelringe aus dem Airfryer genießen.

Jeder Snack wird erst so richtig genial mit einem passenden Dip! Möchtest du noch mehr BBQ-Aroma, kannst du etwas von der Marinade mit Mayonnaise mischen. Schmeckt wunderbar zu den würzigen Bacon-Zwiebelringen. Oder wie wäre es mit einer Knoblauch-Limetten-Aioli oder Sour Cream mit Kräutern?

Und wenn du eine ganze Truppe deiner Freunde und Bekannten zu Besuch hast, bietet es sich an, die Bacon-Zwiebelringe aus dem Airfryer gepaart mit anderen Köstlichkeiten zu servieren. Ein paar Mozzarella-Sticks und Nachos mit Guacamole runden die Snackplatte perfekt ab.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du hast Lust auf eine klassischere Köstlichkeit? Dann sind unsere Zwiebelringe aus dem Airfryer genau richtig. Und wenn du auf der Suche nach einer Alternative zu Kartoffelchips bist, solltest du unsere Hüttenkäse-Chips nachmachen. Ein absoluter Hit: Blätterteigschnecken aus dem Airfryer. Fröhliches snacken!

Bacon-Zwiebelringe aus dem Airfryer Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 22 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 2 große Zwiebeln

200 g Bacon in Streifen

3 EL BBQ-Soße z.B. diese hier 🛒

1 TL Honig optional

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Chiliflocken oder nach Geschmack Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in dicke Ringe. Entferne die kleineren Ringe, sodass nur die großen, äußeren übrigbleiben.

Wickle jeden Zwiebelring mit Bacon ein, bis er vollständig umhüllt sind. Achte darauf, dass die Baconstreifen sich leicht überlappen, damit beim Garen nichts auseinanderfällt.

Mische in einer Schüssel die BBQ-Soße, den Honig, das Paprikapulver, das Knoblauchpulver und die Chiliflocken, Salz und Pfeffer zu einer Marinade.

Bestreiche die Bacon-Zwiebelringe rundum großzügig mit der Marinade.

Lege die Ringe in den Airfryer 🛒 . Gare sie bei 180 °C für 12–15 Minuten, bis der Bacon knusprig und leicht karamellisiert ist.

Nimm die Ringe vorsichtig heraus, lasse sie kurz abkühlen und serviere sie warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.