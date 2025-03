Knuspriger Snack: Zwiebelringe aus dem Airfryer

Abends überfällt dich gern ein Hüngerchen? Da bist du nicht allein. Auf dem Sofa zu Snacken ist was Schönes. Blöd nur, wenn man in einem Anflug von Gesundheitsbewusstsein die Snacks beim letzten Einkauf weggelassen hat. Und snacktechnisch auf dem Trockenen sitzt. Doch Moment, wie wäre es mit Zwiebelringen aus dem Airfryer? Die sind gar nicht soo ungesund wie gekaufte und in Öl frittierte Exemplare. So steht dem abendlichen Knusperspaß doch nichts im Wege.

Zwiebelringe aus dem Airfryer: Win-win-Si­tu­a­ti­on

Die Heißluftfritteuse, oder auch Airfryer genannt, ermöglicht das knusprige Frittieren von Lebensmitteln – und das mit bis zu 80 % weniger Fett! Statt in heißem Öl zu schwimmen, werden die Zwiebelringe im Airfryer durch zirkulierende heiße Luft goldbraun gebacken. Der Geschmack bleibt fantastisch, die Konsistenz herrlich knusprig, aber die Kalorienbilanz ist deutlich besser. Außerdem spart man sich die Mühe, nach dem Frittieren literweise Öl zu entsorgen und die Küche von Fettspritzern zu reinigen. Ein klarer Pluspunkt!

Für die perfekten Zwiebelringe aus dem Airfryer brauchst du nur wenige Zutaten und etwa 25 Minuten Zeit. Schnapp dir zwei große Zwiebeln und schneide sie in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben. Dabei entstehen die klassischen Ringe, die du vorsichtig voneinander trennst. Wende nun die Zwiebelringe in einer würzigen Mehlmischung, die mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver verfeinert ist. Anschließend tauchst du sie in verquirltes Ei mit einem Schuss Milch. Zum Schluss geht es ins Paniermehl. Extra-Tip: Verwende am besten gröberes Panko, denn das sorgt für den Extra-Crunch!

Besprühe die Ringe mit ein wenig Olivenöl. Anschließend landen sie im Airfryer, der auf 180 Grad eingestellt ist. In nur 8–10 Minuten sind die Zwiebelringe aus dem Airfryer fertig und bereit zum Servieren. Sie schmecken mit Ketchup, einem cremigen Knoblauch-Dip oder einer würzigen BBQ-Sauce. Weniger Fett, weniger Energieverbrauch, weniger Aufräumen danach und das ohne an Geschmack einzubüßen – die Zwiebelringe aus dem Airfryer beweisen erneut, dass die Zubereitung in einer Heißluftfritteuse eine Win-win-Situation ist. Probiere es aus!

Auch diese Zwiebelblume aus dem Airfryer wird dir schmecken. Oder wie wäre es mit klassischem Popcorn aus dem Airfryer? Auch ein paar leckere Bananenchips aus dem Airfryer schmecken zum Filmabend wunderbar.