Kartoffeln: Eine besonders leckere Beilage sind diese Bäckerinkartoffeln

Schäle die Zwiebel, halbiere sie und schneide sie in feine Streifen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schwitze die Zwiebeln in 30 g Butter einige Minuten bei schwacher Hitze an, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Rühre den Knoblauch unter und schwitze ihn kurz mit an.