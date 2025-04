Dieser Aufstrich zaubert dir den Frühling aufs Brot

Jetzt, wo der Frühling mit frischem Bärlauch um die Ecke kommt, ist der perfekte Zeitpunkt, um neue Ideen in der Küche auszuprobieren. Es muss nicht immer nur Pesto sein – aber der Wilde Knoblauch macht sich in Cremes und Dips einfach zu gut. Bewegen wir uns also nicht so weit weg vom all time favourite. Trotzdem steht Bärlauch-Aufstrich mit Sonnenblumenkernen für sich. Er sieht super aus, kommt ohne Schnickschnack aus und ist noch dazu vegan. Also lass uns loslegen!

Bärlauch-Aufstrich mit Sonnenblumenkernen: besonderes Frühstück

Bärlauch ist ein echtes Saisonhighlight. Er wächst nur ein paar Wochen im Jahr, am liebsten im März und April und sorgt jedes Mal auf Neue für einen kleinen Hype. Plötzlich zieht es alle möglichen Leute in den Wald, um den Wilden Knoblauch zu pflücken. Das ist aber auch kein Wunder, denn die Pflanze mit den zarten grünen Blättern schmeckt nicht nur gut, sondern steckt nebenbei auch voller Vitamine. Mehr Vitamin C als eine Orange soll Bärlauch haben.

Um den intensiven Knoblauchgeschmack von Bärlauch am besten zu genießen, bietet sich an, ihn mit etwas nussig Schmeckendem zu kombinieren. Hier bieten sich Sonnenblumenkerne an. Sie liefern gesunde Fette und pflanzliches Eiweiß. Außerdem harmoniert ihr leicht buttriger Eigengeschmack gut mit dem würzigen Bärlauch. Auch der Geldbeutel freut sich, denn die Kerne sind preiswerter als zum Beispiel Pinienkerne oder Cashews. Somit ist dein Bärlauch-Aufstrich mit Sonnenblumenkernen ein wahres Allround-Paket, das gut schmeckt und dich gesund hält.

Die Zubereitung des Bärlauch-Aufstrichs mit Sonnenblumenkernen ist wirklich simpel. Röste die Sonnenblumenkerne vorher leicht an, denn das intensiviert ihr Aroma. Danach kommen alle Zutaten in einen Multizerkleinerer 🛒, durchmixen, fertig. Wenn die Konsistenz zu dick ist, hilft ein kleiner Schuss Wasser oder Öl. Der Aufstrich schmeckt mit frischem Brot besonders gut, doch auch als Dip zu Ofengemüse oder Basis auf Wraps und Pizzen ist er einfach nur lecker. Ein Tipp: Bedecke die Oberfläche immer mit Öl, so hält er sich im Kühlschrank bis zu zehn Tage.

Noch mehr Aufstriche mit Bärlauch findest du auf bei uns. Wie wäre es mit einem cremigen Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich oder einem Bärlauch-Feta-Dip? Auch toll: Bärlauchbutter.