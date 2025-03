Im Frühling gehört ein Bärlauch-Curry auf den Tisch

Du hast es sicher schon mitbekommen: Es ist wieder Zeit für Bärlauch. Auf dem Markt bekommt man ihn nun ebenso wie im Supermarkt, und wer mag, sammelt ihn sogar selbst. Wir zaubern daraus ein würziges Bärlauch-Curry mit allerlei weiteren leckeren Zutaten. Dazu gibt’s Reis und gute Laune!

Rezept für Bärlauch-Curry: frühlingshafte Hauptspeise

Im Prinzip kannst du dein Bärlauch-Curry kochen, wie du magst. Halte dich an unser Rezept und bereite es nicht nur mit Bärlauch, sondern auch Süßkartoffeln, Kichererbsen, Champignons und Pak Choi zu. Es schmeckt aber ebenso gut mit anderen Zutaten. Prüfe einfach, was du so im Kühlschrank hast oder wonach dir der Appetit steht. Im Prinzip kannst du beinahe jedes Gemüse darin verarbeiten.

Das lieben wir an Currys: Mit wenig Aufwand kann man sich schnell und unkompliziert ein leckeres Hauptgericht kochen. Wer es pikanter mag, gibt einfach mehr Currypaste dazu, wer nicht gern ganz so scharf isst, nutzt weniger. Ein Curry wird nie langweilig, weil man es immer wieder variieren kann.

Zu unserem Bärlauch-Curry servieren wir am liebsten Reis. Beim Kochen nutzen wir gern einen Tipp von Oma: Sie legte beim Garen der Reiskörner gern auch eine geschälte Zwiebel mit in den Topf. Sie verleiht der Beilage ein besonderes Aroma und war immer Omas extra Leckerbissen, der unter den Enkeln aufgeteilt wurde. Die Zwiebel schmeckt nach dem Kochen wunderbar mild und fast ein wenig süß und gehörte zum Highlight des Essens.

Aber zurück zum Bärlauch-Curry: Hast du alle Zutaten beisammen, kannst du direkt mit dem Kochen loslegen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde steht das Essen auf dem Tisch. Wir wünschen einen guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf den Geschmack gekommen? Wie wäre es dann mit einem Blumenkohl-Curry aus dem Backofen oder einem Kartoffel-Spinat-Curry? Möchtest du weitere Rezepte mit Bärlauch ausprobieren, empfehlen wir unseren Zwiebelkuchen mit Bärlauch.

Bärlauch-Curry Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Kichererbsen aus dem Glas

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Pak Choi

150 g Bärlauch

8 Champignons

250 g Süßkartoffeln

Öl zum Braten

1-2 EL Sojasoße

2 EL rote Currypaste

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

800 ml Kokosmilch

1 Spritzer Limettensaft

Salz Zubereitung Lass die Kichererbsen abtropfen. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides. Wasche den Pak Choi und den Bärlauch. Putze die Pilze und schneide sie klein. Schäle die Süßkartoffeln und würfele sie.

Schwitze Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne oder einem Wok 🛒 an.

Brate die Süßkartoffelwürfel einige Minuten mit. Würze mit Sojasoße.

Gib die Currypaste und den Kreuzkümmel dazu und röste sie kurz mit.

Gieße die Kokosmilch dazu und lass alles 15 Minuten sanft köcheln.

Gib nun die Pilze, Kichererbsen, den Pak Choi und den Bärlauch dazu und lass das Curry weitere 5 Minuten köcheln. Schmecke es mit Limettensaft und Salz ab. Notizen Dazu passt Reis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.