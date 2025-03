Dieses indische Kartoffel-Spinat-Curry vertreibt schlechte Laune

Schau mal aus dem Fenster – oder weißt du was, lass es lieber. Denn draußen ist es gerade wirklich nicht schön. Grau, nass, kalt, windig, das ganze Programm. Dann doch lieber drinnen bleiben und Aloo Palak zubereiten. Dieses Spinat-Kartoffel-Curry ist prädestiniert dafür, die Stimmung zu heben und verleiht ein wohlig-warmes Gefühl.

Indisches Kartoffel-Spinat-Curry: So lecker schmeckt Aloo Palak

Die indische Küche ist bekannt für vegetarische und vegane Gerichte. Eines davon ist das Kartoffel-Spinat-Curry Aloo Palak. Dabei handelt es sich um eine Beilage aus Nordindien, die zu einem traditionellen Thali gereicht werden. Thali bezeichnet eine runde Blechplatte, auf der verschiedene Gerichte gleichzeitig serviert werden, wie Curries, Soßen und geschmortes Gemüse. Aber auch als alleinstehendes Gericht eignet sich dieses Curry hervorragend.

Kartoffel-Spinat-Curry braucht nicht viel. Stelle sicher, dass du Kartoffeln und tiefgekühlten Blattspinat zur Verfügung hast (denn seien wir ehrlich, niemand hat Freude daran, mühselig Spinat zu putzen, nur damit er in der Pfanne zu quasi nichts zusammenschrumpft) und dass dein Gewürzregal Kreuzkümmel, Kurkuma und Chilipulver zu bieten hat. Außerdem benötigst du Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln und grüne Chilis.

Beginne damit, die Kartoffeln zu schälen und in mundgerechte Stücke zu schneiden. Erhitze dann das Öl in einer tiefen Pfanne 🛒 und röste den Kreuzkümmel an, bis er duftet. Hinzu kommen Knoblauch, Ingwer und grüne Chilis. Gib die Kartoffeln und etwas Wasser hinzu und gare die Kartoffeln, bis du mit einer Gabel einfach hineinstechen kannst. Die restlichen Gewürze und der Spinat kommen erst gegen Ende hinzu. Dann kannst du das Kartoffel-Spinat-Curry abschmecken und mit Reis oder Fladenbrot servieren.

Die indische Küche hat unheimlich viel zu bieten. Wie wäre es mit einer Portion Butter Chicken oder cremigem Chicken Korma? Ein wohltuender Evergreen (im wahrsten Sinne des Wortes) ist außerdem unser Palak Paneer.

Aloo Palak: indisches Kartoffel-Spinat-Curry Nele 3.81 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kartoffeln mehligkochend

2 EL Pflanzenöl

1 TL Kreuzkümmelsamen

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 grüne Chilis

1 Stück Ingwer etwa 2 cm

1 TL Kurkuma

1 TL Garam Masala

1/2 TL Chilipulver optional

500 g Spinat TK

Salz nach Geschmack Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und gib die Kreuzkümmelsamen hinein. Röste sie kurz, bis sie zu duften beginnen.

Hacke die Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Ingwer fein. Gib die Zwiebeln in die Pfanne und brate sie goldbraun an.

Füge den Knoblauch, Ingwer und die gehackten Chilis hinzu. Brate alles zusammen für 2 Minuten.

Füge die Kartoffeln und einen Schuss Wasser hinzu und gare alles mit einem Deckel, bis die Kartoffeln gar sind.

Würze mit Kurkuma, Korianderpulver, Garam Masala und Chilipulver. Vermische alles gut.

Gib den Spinat hinzu und lass ihn zusammenfallen.

Schmecke das Gericht mit Salz ab und lass es noch einige Minuten köcheln, damit sich die Aromen verbinden.

