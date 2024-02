Indische Gerichte sind wie geschaffen für die kalten Tage des Frühjahrs. Sie wärmen von innen auf und sind meist wunderschön farbenfroh. Noch dazu schmecken sie einfach himmlisch. Dieses Chicken Korma ist all das und noch mehr. Seine Zubereitung braucht nur 40 Minuten und es schmeckt wie im Restaurant. Also, worauf wartest du noch?

Schmeckt wie im Restaurant: cremig-würziges Chicken Korma

Chicken Korma ist ein beliebtes Gericht der indischen und pakistanischen Küche. Du wirst kaum ein Restaurant finden, das diesen Schmortopf nicht auf seiner Karte vermerkt hat. Neben Gerichten wie Butter Chicken oder Tikka Masala ist es einer der Dauerbrenner der südasiatischen Küche. Und das zurecht, denn an zart-saftigem Hähnchen in einer sämigen und aromatischen Soße ist nun wirklich nichts auszusetzen.

Die besondere Struktur des Huhns in Chicken Korma kommt daher, dass das Fleisch in Joghurt geschmort wird. Das klingt erstmal ungewohnt, aber warum eigentlich? Schließlich wird Hähnchen vor dem Garen auch oft in Buttermilch eingelegt, um es zarter zu machen. Die Milchsäure im Joghurt bricht die Fleischproteine auf. Dadurch verändert sich die Struktur des Fleisches – es wird zarter. Gleichzeitig macht der Joghurt das Chicken Korma cremig und frischt es gleichzeitig mit seiner Säure etwas auf. Du kannst übrigens ohne Probleme das Huhn auch mit Tofu oder dem indischen Käse Panir ersetzen, falls du dich vegetarisch ernährst.

Unser Rezept für Chicken Korma ist nicht scharf. Wenn du einen kleinen Kick beim Essen möchtest, kannst du der Knoblauch-Ingwer-Paste durch Zugabe einer grünen Chili etwas Feuer geben. Besonders gut schmeckt Chicken Korma mit Knoblauch-Naan als Beilage, den knusprig-fluffigen indischen Fladenbroten. Du kannst aber auch lockeren Basmati-Reis dazu servieren. Sollte etwas übrig bleiben, kannst du die Reste ideal zu einem Chicken Biryani verarbeiten, einem aromatischen Reisgericht. Hol dir Indien nach Hause!