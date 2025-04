Bärlauch-Feta-Dip zaubert dir den Frühlingsbeginn aufs Brot

So langsam geht es wieder los: Die ersten Bärlauch-Pflänzchen sprießen aus dem Boden und im Wald beginnt es wieder herrlich zu duften. Mit diesem würzigen Bärlauch-Feta-Dip zauberst du dir den Frühling aufs Brot – und er ist in wenigen Minuten zubereitet.

Würziger Bärlauch-Feta-Dip: ein echtes Multitalent

Bärlauch ist eines der ersten Kräuter, die im Frühling sprießen. Auch, wenn sein Aroma an Knoblauch erinnert, schmeckt er deutlich milder und, viel wichtiger, er hinterlässt keine typische „Knobi-Fahne.“

Der Bärlauch-Feta-Dip macht sich nicht nur auf dem Brot hervorragend. Er ist natürlich auch ein ausgezeichneter Dip für Gemüsesticks oder Nachos, lässt sich aber auch problemlos in einem Salat verarbeiten oder unter lauwarme Nudeln heben. Neben seinem herrlichen Geschmack glänzt das Kraut außerdem mit wichtigen Inhaltsstoffen.

Wusstest du, dass Bärlauch mehr Vitamin C enthält als eine Orange? Nur etwa 67 Gramm der Pflanze versorgen dich mit der Tagesdosis Vitamin C. Außerdem ist er reich an ätherischen Ölen, wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und immunstärkend. Ein wahres kleines Kraftpaket, direkt aus den heimischen Wäldern.

Wenn du selbst auf Kräutersuche gehen möchtest, dann gibt es eigentlich nichts, was dich zurückhalten kann. Ein paar Regeln solltest du aber schon beachten. Bei Leckerschmecker kannst du nachlesen, welche Tipps und Tricks dabei unerlässlich sind.

Der Bärlauch-Feta-Dip ist in kürzester Zeit und unkompliziert zubereitet. Schneide die entsprechenden Zutaten grob vor, gib sie in eine Schüssel und püriere sie mit einem Pürierstab 🛒, bis die Creme die von dir gewünschte Konsistenz erreicht hat. Lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker sind wir absolute Bärlauch-Fans. Rührei mit Bärlauch ist im Frühling einfach das perfekte Frühstück. Ein weiterer köstlicher Brotaufstrich ist Bärlauch-Eiersalat. Und als Mittagessen darf es dann gerne Bärlauchknödel geben.

Bärlauch-Feta-Dip Dominique 4.01 ( 112 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 60 g Bärlauch

1 rote Zwiebel

150 g Feta vegetarisch

150 g Frischkäse

1 EL Olivenöl Zubereitung Wasche den Bärlauch gründlich ab und tupfe ihn trocken. Schneide ihn grob klein und gib ihn in eine Schüssel.

Schäle die Zwiebel und würfle sie. Würfle den Feta und gib ihn mit den Zwiebelwürfeln, Frischkäse und dem Olivenöl zum Bärlauch.

Püriere die Zutaten zu einer gleichmäßigen Creme.

