Du möchtest Wildkräuter sammeln? Dann folge diesen Tipps und Tricks

Der Frühling steht vor der Tür. Endlich ist dieser endlose Winter vorbei, ich kann es kaum erwarten. Sobald die Sonne wieder mehr da ist, zieht es mich vor die Tür und in den nächstgelegenen Wald. Ich liebe es, durch das Unterholz zu streifen und zu schauen, was die Natur so zu bieten hat. Bärlauch oder Gundermann, Buchensprösslinge und die ersten, zarten Brennnesseln – beim Wildkräutersammeln findet man regelrechte Schätze. Doch wo gibt es die besten Kräuter und was solltest du beim Sammeln beachten? Hier ist ein kleiner Guide, der dir die besten Tipps und Tricks verrät.

Wer darf Wildkräuter sammeln?

Die Frage, die sich viele stellen, ist: Kann wirklich jede und jeder einfach Wildkräuter sammeln? Die kurze Antwort lautet ja. Wenn du Lust hast, heimische Kräuter wild zu sammeln, darfst du das. Aber wie bei so vielem unterliegt auch dieses schöne Hobby einigen Regeln.

Das Bundesnaturschutzgesetz hat sogar einen Absatz darüber. Im Artikel 39, Absatz drei, steht: „Jeder darf […] wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.“

Wie so oft bei deutschen Gesetzestexten nicht gerade der kürzeste Absatz, aber ein aussagekräftiger. Kurz zusammengefasst bedeutet er: Sammle, was du magst, aber sammle nachhaltig.

So kannst du nachhaltig Wildkräuter sammeln

Nachhaltig Wildkräuter sammeln? Wie soll das denn gehen? Die wichtigsten Punkte haben wir dir in einer Liste zusammengefasst:

Sammle so, dass man nicht sieht, dass du gerade dort warst. Das bedeutet, sammle nur an Orten, wo mehrere Pflanzen stehen.

Pflücke nur einzelne Blätter ab.

Vermeide, die Wurzel ebenfalls auszureißen.

Beschädige die Pflanze nicht mehr, als du musst. Dafür eignet sich zum Beispiel eine Kräuterschere 🛒.

Sammle keine bedrohten Pflanzen und informiere dich vorher darüber.

Ein gängiges Sprichwort in Sammlerkreisen lautet: „Äpfel sammelt man im Kübel, Kräuter im Korb und Knospen im Fingerhut.“

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Sammeln?

Viele Leute sammeln Wildkräuter aus unterschiedlichen Gründen. Die meisten tun es aufgrund des Geschmacks und des Gefühls, etwas selbst Gesammeltes auf dem Tisch haben zu können. Andere sind begeistert von den tollen Inhaltsstoffen. Da Wildkräuter oftmals unter rauen Bedingungen und auf nicht gespritzten Böden wachsen, müssen sie sich in der Natur durchsetzen. Das führt dazu, dass sie eine hohe Nährstoffkonzentration vorweisen können. Sie sind nicht kultiviert und stellen daher quasi die „Urform“ von Pflanzen dar. Ihnen wurden also auch keine Nährstoffe weggezüchtet.

Um besonders viele von diesen wichtigen Inhaltsstoffen nutzen zu können, ist es sinnvoll, die Kräuter am späten Vormittag zu sammeln. Durch Sonneneinstrahlung weisen sie zu diesem Zeitpunkt besonders viele Nährstoffe auf und sind gleichzeitig nicht mehr von Tau bedeckt.

Wo solltest du Wildkräuter sammeln?

Du bist draußen unterwegs und möchtest Kräuter sammeln. Nur, welcher Ort eignet sich am besten dafür? Bei der Suchen nach Orten zum Wildkräuter sammeln musst du einiges beachten.

Schaue, dass du an einem Ort sammelst, wo noch nicht offensichtlich gesammelt wurde. So kann sich die Natur an dieser Stelle wieder etwas entspannen.

Achte auch darauf, dass du niemals entlang viel befahrener Straßen sammelst. Die Pflanzen dort nehmen oftmals die Schadstoffe der Autoabgase auf und speichern sie in den Pflanzenteilen, die du essen möchtest.

So vielversprechend beispielsweise Kamillen am Feldrand aussehen, pflücke sie nicht, wenn es sich um eine stark bewirtschaftete Fläche handelt. Diese werden oftmals gespritzt.

Schaue auch, dass du nicht auf Hundeauslaufflächen sammelst. Der Grund dafür versteht sich von selbst.

Sammle niemals Wildkräuter in Naturschutzgebieten.

Wildkräuter sammeln: das richtige Equipment

Um Wildkräuter sammeln zu können, brauchst du an sich nur deine Hände und eine Tasche. Aber die richtige Ausrüstung kann dafür sorgen, dass deine Hände und die Nährstoffe in den Pflanzen optimal geschützt werden.

Ziehe dir dazu Handschuhe über wenn du Brennnesseln oder Brombeerblätter pflückst. Es gibt zwar Tricks, wie du vermeiden kannst, gestochen zu werden, aber die funktionieren nicht immer. Und einen Handschuh anziehen ist einfacher als einen Splitter zu entfernen. Schneide die Wildkräuter am besten ab und reiße nicht an ihnen herum. Sie haben oftmals dicke Stiele, die dich schneiden können. Und zu guter Letzt ist auch die Aufbewahrung wichtig, denn sie meisten Kräuter sind sehr empfindlich. Schaue daher, dass du sie nach dem Sammeln entweder in einem luftigen Korb oder einer Stofftasche, optimal aus Jute oder Leinen, aufbewahrst.

Achtung, pieksig! Um nicht von Brennnesseln gestochen zu werden, solltest du beim Wildkräuter sammeln aufpassen. Credit: stock.adobe.com/Andrii Zastrozhnov

Wildkräuter identifizieren

Das A und O beim Wildkräutersammeln ist jedoch die Identifikation der Kräuter. Pflücke niemals etwas, bei dem du dir nicht 100 Prozent sicher bist! Selbst gepflückte Kräuter können ein großer Schatz sein und dich gesund und glücklich machen. Aber auch die besten Kräuter haben „falsche Freunde“, Pflanzen, die zwar ähnlich aussehen, aber giftig sind. Symptome können von Bauchschmerzen bis hin zum Tod reichen.

Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Bücher und Apps, die dir helfen, Kräuter zu identifizieren. Auch hier gilt allerdings: Schau dir immer die ganze Pflanze an und nicht nur Teile, um wirklich sicher zu gehen. Eine weitere spannende Möglichkeit, mehr über das Wildkräuter Sammeln zu erfahren, sind geführte Kräuterwanderungen. Die Veranstaltenden kommen meist selbst aus der Botanik und können dir Hilfreiches zum Bestimmen aller möglichen Pflanzenarten mit auf den Weg geben.

Du hast Wildkräuter gesammelt, und nun? Worauf du beim Schneiden von Kräutern achten solltest, verraten wir dir in unserem Leckerwissen. Dort erfährst du auch, wie du frische Kräuter länger haltbar machst und wann du damit am besten deine Speisen würzen solltest.

Nun weißt du, worauf du beim Wildkräutersammeln achten solltest. Dann ist es an der Zeit, in den Wald zu gehen und zu schauen, womit du deinen Speiseplan erweitern kannst! Welche Kräuter wann Saison haben, findest du auf diversen Seiten im Internet. Viel Erfolg!

