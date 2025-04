Zum Start der Saison: Probiere unseren cremigen Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im März sprießt auch wieder der Bärlauch. Zeit also für leckere Rezepte mit dem wilden Knoblauch, die Saison ist schließlich kurz. Ein besonderer Tipp ist Bärlauch in Form eines Aufstrichs, der sowohl auf Brot als auch als Dip zu Gemüse aromatisch-würzig schmeckt und in zehn Minuten fertig auf dem Tisch steht.

Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich in nur 10 Minuten

Der Frühling ist da und damit stecken auch die ersten Bärlauchblätter vorsichtig ihre Spitzen aus der Erde. Darauf haben viele schon sehnsüchtig gewartet. Denn der Bärlauch schmeckt mit seiner aromatischen und leichten Schärfe nicht nur lecker, er gehört auch zu den ersten Kräutern, die im Jahr überhaupt wachsen und gilt so als wichtiger Lieferant für Vitamin C.

Bärlauch lässt sich auf vielfältige Art und Weise verarbeiten. So schmecken die grünen Blätter unter anderem als Pesto zu Nudeln, im Brot oder als Suppe. Aber hast du Bärlauch schon einmal auf Brot probiert? Als Aufstrich verwandelt, holt das Kraut das Beste aus jeder Stulle.

Möchtest du Bärlauch auch einmal als Brotaufstrich probieren, musst du dafür nicht mehr als maximal zehn Minuten Zeit einplanen. Damit der Bärlauch möglichst klein wird, empfiehlt es sich, zum Zerkleinern einen Zerkleinerer 🛒 zu verwenden. Hast du keinen zur Hand, hacke die Kräuter möglichst klein. Der typisch würzige Geschmack nach Knoblauch entfaltet sich auch, wenn der Bärlauch etwas grober geschnitten ist.

Den Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich kannst du vielseitig genießen. Besonders lecker schmeckt er als Belag zu frisch gebackenem Brot. Als Dip zu Gemüsesticks, Brotstangen oder Crackern harmoniert er ebenfalls gut. Probiere ihn aber mal zu gegrilltem Fleisch wie Steaks oder Koteletts. Du wirst überrascht sein.

Übrigens: Der Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich ist ein tolles und schnell gemachtes Geschenk aus der Küche, wenn du zum Beispiel zu einem Brunch eingeladen wurdest. Suchst du noch andere Aufstriche zum Frühstück oder zum Verfeinern von Brot, bist du bei Leckerschmecker übrigens an der ersten Adresse. Hier findest du neben dem Rezept für cremigen Eiersalat auch die Rezepte für eine Knoblauch-Parmesan-Butter oder selbst gemachten Obazda.

Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich Judith 4.18 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Bärlauch

200 g Frischkäse

100 g Schmand

1 TL Zitronensaft

Salz

Pfeffer Zubereitung Wasche zuerst den Bärlauch gründlich ab und tupfe die Blätter trocken.

Hacke den Bärlauch anschließend möglichst klein oder zerkleinere ihn in einer Küchenmaschine.

Vermische den Frischkäse mit dem Schmand, dem Zitronensaft und dem zerkleinerten Bärlauch und verrühre alles zu einer glatten Creme.

Schmecke den Aufstrich mit Salz und Pfeffer ab und serviere den Bärlauch-Frischkäse-Aufstrich zu frischem Brot, als Dip zu Gemüse oder zum Verfeinern von Gegrilltem.

