Frühlingsbote: Diese Pfannkuchen mit Haferflocken und Bärlauch schmecken herrlich deftig

Endlich ist der Frühling da. Wir können es kaum fassen, dass die dunklen Monate nun offiziell vorbei sind. Endlich kann man wieder durch die Wälder streifen und sich an kleinen, neuen Pflänzchen erfreuen. Besonders der Bärlauch ist ein erster Frühlingsbote, der durch seinen Knoblauchduft sehr direkt auf die neue Jahreszeit hinweist. Aus seinen zarten Blättern lassen sich allerlei Gerichte zubereiten, zum Beispiel Bärlauch-Haferflocken-Pfannkuchen. Hier ist das Rezept.

Bärlauch-Haferflocken-Pfannkuchen: Frühstück für Fans von Herzhaftem

Bärlauch hat nur eine sehr kurze Saison, deshalb lohnt es sich, das Kraut so oft zu essen wie möglich. Warum nicht gleich zum Frühstück damit anfangen? Bärlauch-Haferflocken-Pfannkuchen sind eine hervorragende Idee dafür: Sie brauchen nicht viele Zutaten und sehen einfach toll aus, wenn sie grün leuchtend auf dem Tisch liegen. Gut, eine leichte Knoblauchfahne bleibt, aber dafür sollte es generell mehr gesellschaftliche Akzeptanz geben. Und der Geschmack ist es allemal wert.

Bärlauch-Haferflocken-Pfannkuchen sind aber nicht nur lecker, sondern auch noch gesund. Haferflocken sind in den letzten Jahren als regionales Superfood noch einmal beliebter geworden. Sie enthalten viele Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine, die sich rundum gut fühlen lassen. Zudem gelten sie als glutenfrei. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Leidest du unter Glutenintoleranz oder Zöliakie, solltest du darauf achten, nur Flocken zu kaufen, die als glutenfrei deklariert sind 🛒. Denn schon beim Anbau kann es sein, dass herkömmlicher Hafer mit anderen Getreidekörnern in Kontakt kommt.

Ob glutenfrei oder nicht, Haferflocken tun dir gut. Doch auch die zweite Zutat dieser Bärlauch-Haferflocken-Pancakes hat es in sich. Bärlauch ist, wie alle Wildkräuter, sehr nährstoffreich. Beispielsweise enthält er mehr Vitamin C als eine Orange. Und das ganz ohne lange Transportwege! Toll, oder? Dann leg am besten direkt los und bereite dir diese tollen Pfannkuchen gleich selbst zu. Guten Appetit!

Du kannst nicht genug von Bärlauch bekommen? Wir auch nicht! Daher bereiten wir gleich noch eine Bärlauch-Tomaten-Quiche zu oder genieße leckere Bärlauchbutter. Unheimlich gut ist auch dieses Bärlauch-Kartoffelgratin.

Bärlauch-Haferflocken-Pfannkuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Einweichzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Pfannkuchen: 100 g Haferflocken glutenfrei

250 ml Wasser

1 Bärlauch

2 Eier

Salz

Öl zum Ausbacken Für den Dip: 100 g Joghurt

1/2 Zitrone

2 Dill gehackt

Salz und Pfeffer Zubereitung Vermische Haferflocken und Wasser und lass die Mischung 20 Minuten lang quellen.

Schneide den Bärlauch etwas klein und gib ihn zusammen mit dem Haferflocken-Wasser-Gemisch in einen Mixer. Püriere alles zu einer glatten Masse.

Rühre die Eier unter und würze mit etwas Salz.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und backe die Pfannkuchen nach und nach von beiden Seiten aus.

In der Zwischenzeit kannst du den Dip zusammenrühren. Vermische dafür alle Zutaten und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Pfannkuchen mit einem guten Schlag von dem Dip.

