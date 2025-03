Perfekt fürs Frühstück: Bagels mit griechischem Joghurt

Zum Frühstück muss es nicht immer das belegte Brötchen sein. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit frisch gebackenen Bagels? Besonders lecker ist die Variante mit griechischem Joghurt. Der macht das Frühstücksgebäck nicht nur besonders fluffig, sondern verleiht ihm auch einen frischen Geschmack. Das Beste: Die Bagels mit griechischem Joghurt müssen nicht einmal gehen und sind in einer knappen halben Stunde fertig zum Vernaschen.

Ohne Hefe: Diese Bagels mit griechischem Joghurt müssen nicht gehen

Appetit auf Bagels mit griechischem Joghurt zum Frühstück? Dann kommt hier das passende Rezept. Die Zubereitung dauert gerade einmal eine halbe Stunde und du brauchst nicht viele Zutaten. Fülle zuerst griechischen Joghurt in eine Schüssel und mische Mehl, Backpulver und Salz hinzu. Verknete alle Zutaten zu einem glatten Teig. Sollte er nicht fest genug sein, kannst du noch etwas Mehl dazugeben.

Teile den fertigen Teig in sechs gleiche Stücke, rolle diese zu Kugeln und drücke dann ein Loch in die Mitte der Teigkugeln. Die formst du danach zu den typischen Ringen, für die Bagels bekannt sind. Nun verquirlst du ein Ei und bestreichst die Bagels damit. Bevor die Teiglinge für rund 20 Minuten in den Ofen wandern, bestreust du sie noch mit den Mohn- und Sesamsamen. Während die Bagels backen, hast du Zeit, um frischen Kaffee zu kochen und den Frühstückstisch zu decken.

Die Bagels mit griechischem Joghurt sind die perfekte Basis sowohl für ein süßes als auch ein herzhaftes Frühstück und schmecken mit Marmelade oder Honig ebenso gut wie mit Käse oder Avocado und Lachs.

Bagel darf es gerne öfter zum Frühstück geben? Dann solltest du diese Bagel-Ideen nicht verpassen. Liebst du Grilled Cheese Sandwiches, ist ein Grilled Cheese Bagel einfach perfekt für dich. Ein besonderer Klassiker sind Räucherlachs-Bagels. Hast du eine Heißluftfritteuse, dann mache auch mal Bagels aus dem Airfryer.