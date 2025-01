Ballbäuschen: frittierte Leckerbissen aus dem Rheinland

Die deutsche Küche ist unglaublich vielseitig. Das zeigt sich in den unzähligen Gerichten, die nicht nur von Region zu Region variieren, sondern auch die Geschichte und den Charakter des Landes widerspiegeln. Das frittierte Gebäck mit dem ungewöhnlichen Namen, das wir dir heute vorstellen wollen, ist eines dieser Gerichte. Vorhang auf für Ballbäuschen.

Rezept für Ballbäuschen

Die fluffigen Kugeln stammen aus der rheinischen Küche. Sie sind gleichzeitig knusprig und weich und lassen sich wunderbar einfach zubereiten. Traditionell genießt man sie mit Zimtzucker, Puderzucker oder Apfelmus. Auch Rosinen finden sich in einigen Varianten.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Ballbäuschen sind je nach Region unter vielen weiteren Bezeichnungen bekannt. Rund um Duisburg nennt man sie beispielsweise Bollebäuskes, bei Köln heißen sie Bonebösche und weiter südlich in Koblenz kennt man sie unter dem Namen Bollenbeische. Was alle gemeinsam haben, ist die Zubereitung. Sie bestehen aus einem zähflüssigen Teig, der löffelweise in Öl ausgebacken wird. Oft wird für ihre Zubereitung auch eine spezielle Pfanne mit runden Vertiefungen 🛒 verwendet.

Früher, als die heute etwas in Vergessenheit geratenen Ballbäuschen noch häufiger zubereitet wurden, warteten die Kinder sehnsüchtig auf die ersten Ballbäuschen. Oft wurden sie direkt aus der Pfanne genascht, lange bevor sie auf den Tisch kamen. Diese kindliche Freude an den goldbraunen Kügelchen lebt in vielen Familien bis heute fort.

Probiere unser traditionelles Rezept gleich selber aus und lass dich von den einfachen, aber unglaublich leckeren Bällchen begeistern. Deinen Kindern wird es beim Geruch der Ballbäuschen sicherlich ganz genauso gehen.

In anderen Ländern gibt es ebenso traditionelle, frittierte Gebäcke. Genieße Bugnes, ein Hefegebäck aus Frankreich, oder Buñuelos, in Sirup getränkte mexikanische Krapfen. Ein echter Geheimtipp sind die Koeksisters, ein traditionelles Gebäck aus Südafrika.

Ballbäuschen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter

75 g Zucker

etwas Zitronenschale nach Geschmack

1 Prise Salz

3 Eier

350 g Mehl

1 TL Backpulver

Öl zum Frittieren Zubereitung Rühre Butter und Zucker schaumig. Gib Zitronenschale, Salz und Eier nach und nach hinzu.

Schlage die Masse so lange, bis sich der Zucker gelöst hat.

Mische Mehl und Backpulver und siebe es. Rühre die Mischung portionsweise unter den Teig.

Erhitze Öl in einem Topf auf 180 °C.

Tauche zwei Teelöffel hinein und forme mit ihnen kleine Bällchen, die du 3-6 Minuten im heißen Fett ausbackst. Sie sollten genug Platz zum Schwimmen haben und sich nicht gegenseitig anstoßen.

Hole die Ballbäuschen mit einem Schaumlöffel heraus und lass sie auf einem Küchenkrepp abtropfen. Rolle sie danach in Zimtzucker und serviere sie noch warm. Notizen Alternativ kannst du zum Ausbacken eine Augenpfanne verwenden. Fülle etwas Öl in jede Vertiefung und gib den Teig löffelweise hinein. Wende die Bällchen zwischendurch. Wenn sie von allen Seiten goldbraun sind, kannst du sie aus der Pfanne holen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.